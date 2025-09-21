男子飛び込み日本代表で、７月の世界選手権（シンガポール）の混合団体で銅メダルを獲得した坂井丞（しょう、３３）と、現役時代に夏季五輪日本勢最多タイ６大会出場の寺内健コーチ（４５）＝ともにミキハウス＝は、かつてのシンクロペアから現在は“師弟”関係となり、競技に取り組む。このほど、大阪・八尾市内のミキハウス本社で本紙のインタビューに応じ、五輪への思いなどを語った。（取材・構成＝森脇 瑠香）

―７月に坂井が世界大会でメダルを初獲得した

坂井（以下坂）「高校２年生で初めて世界選手権に出て、（３２歳で）ようやくメダルを取れた。うれしさは実感しています」

寺内（以下寺）「日本の飛び込みの水準が上がっている。自分たちがつくってきた道のりの中で、強化が進んでいる。ものすごく誇らしい結果だなと感じました」

―世界の大舞台を経験したからこそ思うこともある

寺「五輪になるとメダルを取る取らないで、より大規模な区分けがされる。坂井は世界選手権でそれが体験できた。ターニングポイントになると思う」

坂「あいさつ回りしたりだとか、いつも空港に着いたらそのまま帰るのが、（メダリストは）取材があって。こっち側に来られたなと感じました」

―寺内氏が２３年に現役引退。ペアから師弟になった

坂「東京五輪後、すごく苦しい時期があり、パリ五輪に行けなかったら、引退も考えていた。寺内さんがコーチになって、順風満帆に進んでいる。ずっと一緒に戦ってきた仲でもある。ここまではいけるよねっていう判断とか、他のコーチよりはしやすいかなと」

寺「まだ２年のひよっこ指導者です（笑）。でも、自分がやってきたことは間違いじゃなかったと思わせてくれる演技を坂井がしてくれる。感謝です」

―坂井は神奈川が拠点。試合２週間前に関西に来て、月の半分を一緒に過ごす

寺「坂井は３０歳を超えているから、ある意味、駆け足で伝えている。２年前までトップ選手としてやっていたので、頭の中は鮮度がいいまま残っている。２人の飛び込みが似てるからシンクロを組んで五輪でも戦った。彼が苦しんでる部分を自分に落とし込んで、脳内で演技し、提案をできるだけ多く出している」

坂「助走から水の中に入るまで大ざっぱで見ていたものをコマ送りで見るように変わった。一つ一つ大切にすることで、寺内さんの美しい演技を意識している。コーチとしての寺内さん？ 厳しくないと言っていいのかな（笑）」

寺「練習メニューで厳しいものを課している時もあるけど、会話のなかで厳しいとかはない。いや、こちらが思っているだけで、分からないですね（笑）」

―飛び込み界をけん引していく覚悟も学んだ

坂「玉井陸斗が（昨夏１７歳でパリ五輪銀）メダルを取って、中心になりつつあるけど、全部を背負わせるのもかわいそう。自分が引っ張っていかないといけないし、言葉だけじゃなくて姿勢でどう見せるかは、寺内さんがやってきてくれた」

―寺内が現役時に獲得できなかった五輪メダルに、坂井もまた挑み続ける

坂「４年に一度の五輪でどう戦うかは、選手同士の時からお互い言わなくても分かっていたこと。そこに向けてやるのは変わらない」

寺「大きな目標より、小さい目標の積み重ね。地道に進んでいった後に、３年後（２８年ロサンゼルス五輪）、７年後（３２年ブリスベン五輪）につながると思う。選手の目標を達成させてあげることに尽きます」

◆坂井 丞（さかい・しょう）１９９２年８月２２日、神奈川・相模原市生まれ。３３歳。飛び込み選手の両親の影響で幼少期から競技を始める。麻布大渕野辺高（現麻布大付高）３年時の２０１０年、日本選手権で３メートル板飛び込みと高飛び込みの２冠。１３年、世界選手権板飛び込み８位。日体大から１５年、ミキハウス入社。１６年リオから五輪３大会連続出場。今年７月、世界選手権混合団体で銅メダル獲得。１７１センチ、５８キロ。

◆寺内 健（てらうち・けん）１９８０年８月７日、兵庫・宝塚市生まれ。４５歳。小５で競技を始める。９４年、当時史上最年少１３歳で日本選手権高飛び込み優勝。２００１年、世界選手権板飛び込み銅メダル。五輪は９６年アトランタ大会で初出場するなど６大会に出場し、００年シドニーで高飛び込み５位、２１年東京でシンクロ板飛び込み５位。２３年、日本選手権シンクロ板飛び込み優勝で引退。現在はミキハウスコーチ。現役時代は１７０センチ、６８キロ。