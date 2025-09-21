Ｊ１の神戸は２０日、元日本代表ＧＫ権田修一（３６）の加入を発表した。この日、チームに合流し、早速、練習に初参加。「知っているメンバーも、対戦してうまいと思った選手もいる。プレーだけでなく、切り替えの早さや要求の質がすごく高い」と、充実の９０分を振り返った。

３日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦（０●２、ニッパツ）で、ＧＫ新井章太（３６）が左膝前十字じん帯損傷を受傷し、今季絶望となった。天皇杯、リーグ戦と過密日程になっていくなか、永井秀樹ＳＤ（５４）は「第２キーパーは現場とも議論を重ねて。ＡＣＬＥを絶対に取りにいく」と、緊急補強に踏み切った理由を説明。１２日までが登録期限だったＪリーグのルール上、ＡＣＬＥしか出場できないが、権田は「メンバーに入れない選手に自分の経験を伝えるとか、僕自身が代表を目指す中で、そこに行くための話はできる」と、ピッチ内外で自分なりのリーダーシップを発揮する。

今季はハンガリー１部のデブレツェニに所属し、４試合に出場。６月に退団し、このタイミングで加入を決めた。決め手は神戸側の誠意と「Ｗ杯にもう一度出たい」という強い思い。退団後は帰国し、トレーニングを積んだ。海外でのプレー続行の可能性も探りながら「Ｊ１、アジアの舞台で活躍できると証明するのは日本代表にもつながる」と、決断。練習に付き合ってくれた愛息には「ちょっと長い夏休みが終わったわ」と話し、臨戦態勢を整えてきた。

出身は東京都。関西弁に、エスカレーターは立ち止まる人が右側と、関東との違いには「まだ慣れない」と笑う。それでも「自然が好きなので、山と海があってすごくいい」と、神戸の街は好感触だ。チーム、そして自身最大の目標に向け、全てを懸けて戦う。（森口 登生）