◆関西六大学秋季リーグ 第４節１回戦 大商大１２―２大経大（２０日・わかさスタジアム京都）

大商大が、首位の大経大に１２―２で大勝した。智弁学園（奈良）時代に投打の二刀流で活躍した中山優月中堅手（２年）が、大学１号となる２ランなど５打数３安打３打点の大暴れ。１１月の明治神宮大会出場へ逆転優勝を目指す。大院大は延長１０回、代打・川添雄太三塁手（１年）のサヨナラ打で３―２と神院大との接戦を制した。

大学でも二刀流で戦うことを示す一発だった。大商大・中山は５回１死一塁、豪快なスイングでスライダーを右翼スタンドへ、ぶち込んだ。「後ろにつなぐことを考えて打席に入ったら、自然と打球が上がってくれた」と初アーチにも大喜びせず、冷静に振り返った。

高３夏の甲子園では聖地のマウンドを経験。Ｕ１８日本代表にも選ばれており、大舞台には慣れている。高瀬義和監督代行（６１）は「いつも期待して送り出している選手」と明言。エースの鈴木豪太投手（４年）＝東海大静岡翔洋＝がコンディション不良で離脱している今、逆転Ｖへのキーマンのひとりだ。

チームは今春、リーグ優勝も度重なる不祥事で全日本大学選手権を辞退。今秋も現在、リーグ４位でくすぶっている。中山は「日本一になるために、ここに来た。春関係なく、秋も優勝を目指している」と覚悟を示した。（藤田 芽生）

〇…大院大は主砲が封じ込まれる中でも、神院大から勝利をもぎ取った。２―２の延長１０回２死満塁、川添がサヨナラ打。今秋ドラフト候補のスラッガー、エドポロ・ケイン中堅手は申告敬遠で歩かされるなど３打数１安打だったが「自分の打撃が認められている証し。みんなが打ってくれる」と前向きだった。中村良二監督（５７）は「やるべきことを全員がやってくれると、相手にプレッシャーをかけられる」と目を細めた。