◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

２０１３年の賞金女王で今季初出場の森田理香子（フリー）は２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算イーブンパー。１８位から４５位に順位を下げたが、６年ぶりの復帰戦となった昨年３月のダイキンオーキッドレディス以来、１年半ぶりに決勝ラウンドに進んだ。

３番パー５でバーディーを先行させたが、その後は４つのボギーを喫し、カットラインを意識しながらのプレーを強いられた。１６番パー３で３番アイアンを握り、「今日イチ」のショットでピン右奥２メートルにつけてバーディー。予選突破圏内に浮上した。

今季初戦で決勝進出を果たし「よかったー」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。「推薦をいただいて出させてもらって、やっぱり最低限そこはクリアしたいと思っていた。今の女子プロのレベルはすごく上がっていて、カットラインも昔より上がっている。ちょっと悪かったら通らない。調子が悪いながらも耐えられたし自信にもなった。明日は思いきってできたらいいなと思う」と笑顔で言った。