Ｊ１・ＦＣ東京は２３日開催のホームゲーム、リーグ第３１節・福岡戦（味スタ、午後６時開始）で「ＮＯ ＰＬＡＮＥＴ、ＮＯ ＴＯＫＹＯ」と題して各種イベントを実施する。

「ＮＯ ＰＬＡＮＥＴ、ＮＯ ＴＯＫＹＯ」とは、２１年に開始したＦＣ東京の社会連携活動の発信や一緒に取り組む活動のひとつ。クラブが地域社会とともに課題に向き合い、持続可能な社会の実現を目指して、環境・教育・街づくりなど、様々なテーマで実践的な取り組みを展開する。

当日は、小学生以下の来場者に「ＮＯ ＰＬＡＮＥＴ、ＮＯ ＴＯＫＹＯ」のキッズＴシャツを配布する（１５０のワンサイズ）。今季のデザインコンセプトは「ＥＤＯ ｉｓ ＥＣＯ」。江戸時代のリサイクル文化を学ぶことで未来の東京、そして地球を守るための新たなヒントを得るきっかけとしていく。

また、赤青パークで行われるステージコンテンツでも、子どもたちが楽しみながら社会や地域課題解決の方法を考えるきっかけとなるような、様々な企画を実施する。

ＦＣ東京・ＤＦショルツはクラブを通じ「９月２３日のアビスパ福岡戦はご家族や子どもたちに向けたイベントが盛りだくさんの一日です。ぜひ僕たちを応援してください。みなさん（特に子どもたち）がテストや大切なイベントの前日にとても緊張するように、多くの試合数を経験してきた私も、試合前はいつも緊張します。そのような状況でも来場してくれた子どもたちには、失敗を恐れず、常にポジティブに考え、自信を持ってプレーする姿をお見せします。そして、ホーム連勝に貢献したいと思います」とコメントを寄せ、来場を呼びかけた。