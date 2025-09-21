【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）

【映像】佐野海舟の「爆速スーパーゴール」

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、ブンデスリーガ初ゴールを挙げた。ボール奪取から一気に持ち運び、左足で叩き込んだゴラッソにファンが歓喜している。

マインツはブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと敵地で対戦。佐野はダブルボランチの一角としてスタメン出場すると、ゴールレスで迎えた14分に待望の瞬間を迎えた。

センターサークルから飛び出してインターセプトした日本代表のダイナモは、そのままドリブルで縦に突破。相手がずるずるとラインを下げたことで、ボックス手前まで運ぶと左足に持ち替えて一閃。地を這う強烈なシュートがニアサイドを撃ち抜いた。

ブンデスリーガ初ゴールを挙げた佐野は、両手を広げて走り回り、最後は右手で渾身のガッツポーズ。さらにピッチ上の選手だけでなく、ベンチメンバーも飛び出して佐野を中心とした歓喜の輪ができた。

このゴールにSNSのファンたちは、「海舟きた！」「奪ってフィニッシュまで1人で完結！」「佐野海舟半端ないって」「エグすぎるやろ」「えぐいゴラッソやん！」「海舟おめでとう！」「奪える、運べる、打てるってもうボランチの完成系じゃん」と称賛のコメントを送っている。

この日の佐野はさらに60分、ブンデスリーガで初アシストをマーク。69分にもプレアシストをマークするなど、3ゴールに絡む活躍で4−1と快勝した試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出された。

2024年夏に鹿島アントラーズからマインツに加入した佐野は、入団1年目から中心選手として公式戦36試合に出場。主に守備的な役割を担っていることもありゴールやアシストなどはなかったが、今回の一戦でドイツでの初得点＆初アシストを同時に記録することになった。

ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ


