9月29日(月)～10月5日(日)のテレ東は、「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」！初日はMC中島健人でお送りするアニメ特化バラエティー「アニメが地球を喰っている」9月29日(月)夜11時06分～放送