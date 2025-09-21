Hey! Say! JUMP山田涼介、初の単独ラジオレギュラー 『オールナイトニッポンPremium』5ヶ月間限定で担当
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、自身初となるソロラジオレギュラー番組としてニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を11月8日から毎週土曜午後7時よりスタートさせることが決定した。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
今年４月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッポン』に挑んだ山田。12年ぶりとなるソロ活動についてや、所属グループへの想いを語ったほか、ソロ楽曲からグループ楽曲まで本人選曲でオンエアし、反響を呼んだ。
特別番組終了後、またこのチームで集まりたいと語り合った山田と番組スタッフの念願がかない、今回のレギュラー番組が始動する。近況トークあり、リスナーとの交流あり、企画コーナーあり、と内容盛りだくさんで送る予定。土曜日の夜、笑ってゆったり過ごす、週末のご褒美時間をリスナーに届ける。
なお『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、2025年11月〜2026年3月の5ヶ月間限定のレギュラーとなる。
■山田涼介コメント
オールナイトニッポンが決まった時はすごくうれしかったです。リアルタイムでリスナーの方とお話しができるというのは特別なシチュエーションですし、自分の言葉で皆さまに発信ができるラジオは本当にありがたい場だと思っています。少しでも皆さまの日常を色鮮やかにできるように楽しい番組にしたいと思っているので、ぜひお手紙を送ってください。たくさんお話ししましょう。楽しみながら頑張りたいと思います！
