本上まなみ、病気療養中の家族のサポートに感謝 18歳年上夫からの手紙に涙
俳優・タレントの本上まなみが、きょう21日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演する。
【番組カット】山崎育三郎＆井桁弘恵とトーク！明るい笑顔を見せた本上まなみ
移住12年を迎えた京都での現在の生活を本人登場のVTRで明かすほか、ともに暮らす家族との理想的な時間を紹介。18歳年上の夫からの愛のこもった手紙に思わず涙を浮かべる。
18歳で芸能界デビューを果たし、“癒し系女優”としてブレイクした本上。その後、人気絶頂の27歳で18歳年上の雑誌編集者と結婚し、現在は12年前に移住した京都で穏やかな生活を送っている。番組では本上自身がVTRに登場し、家族で訪れるという海鮮料理店や、古民家風のコーヒー店を紹介する。京都ならではの文化が溶け込む生活の様子に、MCの井桁弘恵は「もう行きたい！」と興味津々。さらに、京都の夜の魅力を「すごく良かった」と語る。
本上と長年にわたって付き合いがある親友として、インタビューVTRに登場した陣内貴美子は、本上夫婦の文通から始まったほほ笑ましいなれそめを告白。「年齢の差はあまり感じない」という夫婦の意外な共通点についてコメントした陣内は「平安時代みたい」と驚いた、夫婦の記念日に関するやり取りについて、惜しみなく語る。さらに、京都で本上夫婦が足しげく通う店の関係者たちも、夫婦の日常の姿について次々に証言。関係者が目撃した、本上と2人の子どもたちとの会話にまつわるエピソードをきっかけに、本上は自身の子育てで意識していたことを披露する。
昨年、病気療養のため一時芸能活動を休止していた本上。その間、家族による熱心なサポートがあったそうで、本上は自宅療養をしていた自身とその代わりに家事などに勤しんだ18歳の娘への感謝を口にする。番組では、そんな娘や夫からのメッセージを、MCの山崎育三郎と井桁がそれぞれ代読。本上と過ごす日々の幸せにまつわる言葉の数々に、本上は涙を流し、家族への想いを打ち明ける。
【番組カット】山崎育三郎＆井桁弘恵とトーク！明るい笑顔を見せた本上まなみ
移住12年を迎えた京都での現在の生活を本人登場のVTRで明かすほか、ともに暮らす家族との理想的な時間を紹介。18歳年上の夫からの愛のこもった手紙に思わず涙を浮かべる。
18歳で芸能界デビューを果たし、“癒し系女優”としてブレイクした本上。その後、人気絶頂の27歳で18歳年上の雑誌編集者と結婚し、現在は12年前に移住した京都で穏やかな生活を送っている。番組では本上自身がVTRに登場し、家族で訪れるという海鮮料理店や、古民家風のコーヒー店を紹介する。京都ならではの文化が溶け込む生活の様子に、MCの井桁弘恵は「もう行きたい！」と興味津々。さらに、京都の夜の魅力を「すごく良かった」と語る。
昨年、病気療養のため一時芸能活動を休止していた本上。その間、家族による熱心なサポートがあったそうで、本上は自宅療養をしていた自身とその代わりに家事などに勤しんだ18歳の娘への感謝を口にする。番組では、そんな娘や夫からのメッセージを、MCの山崎育三郎と井桁がそれぞれ代読。本上と過ごす日々の幸せにまつわる言葉の数々に、本上は涙を流し、家族への想いを打ち明ける。