

妻夫木聡さん主演の映画『宝島』の舞台は、アメリカ統治下の沖縄です（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）

9月19日公開の映画『宝島』。大ヒット中の映画『国宝』を超える3時間11分の上映時間の大作で、公開前から話題となっています。

舞台は、アメリカ統治下の沖縄。

当時の世相を表す「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの葛藤や成長をリアルに描きながら、これまであまり描かれることのなかった当時の沖縄の難しい時代背景を表現した感動超大作です。

原作は、第160回直木賞受賞作である、真藤順丈さんの『宝島』（講談社文庫）。映画『るろうに剣心』シリーズや『レジェンド＆バタフライ』、NHK大河ドラマ「龍馬伝」などを手がけた大友啓史さんがメガホンを取りました。

総製作費は約25億円。原作小説のエネルギーと世界観をエンターテインメントとして見事に昇華させた作品であると言えます。

「アメリカ統治下の沖縄」どうだった？

映画では、そんな沖縄で生まれ育った幼馴染のグスク（妻夫木聡さん・主演）、ヤマコ（広瀬すずさん）、レイ（窪田正孝さん）を中心に、彼らが慕う「戦果アギヤー」のリーダー・オン（永山瑛太さん）など、当時の沖縄を生きた個性的なキャラクターたちの人間ドラマが繰り広げられます。



作中に登場する「戦果アギヤー」たち（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）

現代の若者と同じように3人は悩み、葛藤しながらそれぞれの道を歩んでいきますが、沖縄に起こった激動の時代の大きな渦に巻き込まれていくことになります。

物語の舞台は、1952年から1970年にかけての沖縄「コザ」の町。「コザ」とは、現在の沖縄市中心部の「コザ十字路」から胡屋（ごや）・中の町エリアに広がる地域を指します。

1956年からは「コザ市」となり、1974年に現在の「沖縄市」に改称されるまでは、日本で唯一のカタカナ表記の行政地名として知られていました（現在は北海道の「ニセコ町」のみとなっています）。



「コザ」に暮らす人びとが生き生きと描かれています（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）

映画で描かれる1952年の日本は、サンフランシスコ講和条約が発効されて主権が回復していたわけですが、当時人口が90万人ほどだった沖縄は、引き続きアメリカの施政権下に置かれることとなりました。

当時の沖縄は、車は右側通行、通貨は米ドルの「アメリカ」の世界。本土に行くにはパスポートが必要でした。

文化的にもアメリカの影響を大きく受けており、たとえば計量では現地で一般的な「ヤード・ポンド法」が採用され、そのため現在でも沖縄で販売される牛乳パックは、全国的な1リットルサイズではなく、946mL（1/4ガロン）が基本になっています。



現在もアメリカ文化が色濃く残る沖縄。写真はアメリカ発祥の「A＆Wレストラン」（筆者撮影）

沖縄県内でも一、二を争う繁華街

また、この時代にアメリカから持ち込まれたランチョンミートなどの加工食品の影響で、ポーク玉子やチャンプルーの具材が一般的になり、現在の沖縄料理につながっているとも言われています（それまでの沖縄の食文化では、豚肉やヤギ肉が中心だったようです）。

このように、日本でありながら、日本の法律とは異なる独自の制度で統治されるその社会に矛盾が生じ、徐々に混乱していく様子は映画にも克明に描かれています。

そして、そんなコザの町は、アメリカ軍基地のお膝元として、1980年代まで沖縄県内でも一、二を争う繁華街として発展しました。現在でもその面影は残り、異国情緒ある独特な雰囲気を感じることができます。

2015年公開の映画『天の茶助』（SABU監督、松山ケンイチさん主演）では、そのコザの商店街を貸し切ってのロケが行われ、当時、筆者も作品を活用した沖縄市の盛り上げに関わり、何度か足を運びました。



アメリカ軍基地の出入り口を起点とする沖縄市「コザゲート通り」の現在の様子（写真：changmi／PIXTA）



1950年に開設され、琉球の人々とアメリカ人が交流する場となった沖縄市の「コザ中央パークアベニュー」（写真：TM Photo album／PIXTA）

作品の世界観を忠実に描いた沖縄ロケ

『宝島』においては、アメリカ統治時代当時のコザの町をリアルに再現することにこだわり、大友監督を筆頭に徹底した現地リサーチが実施されました。

沖縄ロケの総日数は41日間。クライマックスである「コザ暴動」のシーンや、デモのシーンでは、多い日には300〜500人のエキストラを動員した大規模なロケが行われ、その迫力に圧倒されます。エキストラの総数は5000人にもおよびました。

「コザ暴動」のシーンは当初、オープンセットで撮影の予定でしたが、急遽スタジオでの撮影になるなどの変更が相次ぎ、現場も対応に追われた、とのこと。



沖縄に降りかかるさまざまな悲劇。オープンセットで撮影された迫力あるシーンに息をのみます（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）

また、屋外での撮影に際しては、天候の影響をつねに受けることとなり、スタッフも「沖縄の撮影は、天候を読むのが難しかったこともあり、何百人のエキストラに集まってもらったのに、大雨でデモシーンの撮影を中止にしなければならない、という決断もあった」と話しています。

中でも最も大規模だった撮影は、県北部名護市の辺野古地区にある「辺野古アップルタウン」に作られた「特飲街」のオープンセットで行われました。

「辺野古アップルタウン」は、1957年の地域開発に尽力した米軍の人名に由来する地名で、ベトナム戦争に合わせて移設された米海兵隊基地「キャンプ・シュワブ」の開設により栄えた町です。

現在でもアメリカの香りの残るこの町に、オープンセットが建てられ、「基地のフェンス」「小学校」のシーンなどの撮影はこちらで行われました。

その再現度は、「当時を知る関係者が特飲街のセットを訪れた際に、昔を思い出して思わず涙ぐんでしまった」ほどのレベルだった、とのことです。



当時の風景が忠実に再現された「辺野古アップルタウン」（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）



まるで当時そのものの情景を見事再現した撮影中の1枚（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）

「辺野古アップルタウン」のある県北部には、他にも様々な見どころがあります。

名護市には、NHKの連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年）で登場した、バス停「西山原（にしやんばる）」のセットがサトウキビ畑の一角に設置されており、海をバックにしたおすすめのスポットです。

また、2025年7月に開業した話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」は名護市と今帰仁村にまたがる広大な敷地にあります。

その今帰仁村には、13世紀にさかのぼる歴史を有し、ユネスコの世界遺産である「今帰仁城跡」があり、ここでも「基地」のシーンの一部が撮影されました。

また、村の北部の「古宇利島」には、“映え”スポットとして有名な「ハートロック」があります。さらにお隣の本部町には、今や沖縄を代表する観光地となった「沖縄美ら海水族館」も。

「辺野古アップルタウン」のある北部地域には、まさに、800年前の史跡から現代の「ジャングリア」まで、幾多の歴史が積み重なった名所が点在しているのです。



世界遺産にもなっている「今帰仁城跡」（写真：beauty-box／PIXTA）



“映える”スポットとして人気がある「古宇利島」の「ハートロック」（筆者撮影）

アメリカ統治下の雰囲気が残る沖縄南部

『宝島』のロケ地としては、他にも、南部糸満市の「北名城ビーチ」（作中では、「ヤラジ浜」という架空のビーチとして登場）、八重瀬町の「ぐしちゃん浜」、さらに南城市内の住宅地などで撮影が行われています。

いずれもアメリカ統治下での雰囲気が醸し出されるよう、コンクリートの壁を石垣に変えるなど、細やかな工夫により綿密な演出が行われました。また、「ヤマコ」の家は、伊計島にあった古民家を改装したロケセットが用意されました。

沖縄には、今でも異国情緒を感じられる場所が多数残っています。いまや沖縄の郷土料理ともいえるステーキやタコスなどの、アメリカやメキシコの料理を楽しめるお店は、那覇市内をはじめ数多くあります。

さらに、沖縄の空の玄関口である那覇空港のすぐ近くには、「瀬長島ウミカジテラス」が2015年に開業しました。傾斜地に白い建物が立ち並び、「沖縄のアマルフィ」とも呼ばれるこの施設では、海外の高級リゾートのような時間を過ごすことができます。



八重瀬町にある「ぐしちゃん浜」で撮影は行われました（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）



作中に登場する「ヤラジ浜」は、糸満市の「北名城ビーチ」がロケ地となりました（©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会）

2025年は沖縄を舞台とした作品が多数



今年、沖縄から『宝島』以外にも多くの作品が生み出されています。

9月12日に公開された映画『風のマジム』（伊藤沙莉さん、染谷将太さんほか出演、芳賀薫監督）では、南大東島、読谷村、うるま市などがロケ地となりました。

また、終戦80年を機に制作された7月全国公開の映画『木の上の軍隊』（堤真一さん、山田裕貴さんほか出演、平一紘監督）は、本島各地や伊江島で撮影が行われました。

リゾートだけではない沖縄の一面。アメリカ統治下の時代の沖縄を、これ以上にない規模でダイナミックに描いた『宝島』をきっかけに、その時代背景に思いを馳せながら沖縄の「今」をじっくり感じたいと思います。



まるで高級リゾート地のような「瀬長島ウミカジテラス」（筆者撮影）

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）