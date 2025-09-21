「負けるとやっぱり悔しい気持ち」バド志田千陽が新パートナーとの“序章”を報告「一歩ずつ前進」「精一杯を出し切れるように」

五十嵐有紗との新コンビで奮闘中の志田千陽(C)Getty Images

バドミントン女子ダブルスで、2024年パリ五輪で銅メダルを獲得した志田千陽が、9月21日までに自身のインスタグラムを更新。現在は新パートナーの五十嵐有紗と海外転戦中で「新しい挑戦が始まり、あっという間に2大会が終わりました」と報告した。

松山奈未との「シダマツ」は、銅メダルで有終の美を飾った8月の世界選手権を最後にペア解消。五十嵐との新コンビで、香港オープン、中国マスターズに参戦した。

香港オープンは準々決勝で岩永鈴・中西貴映ペアに、中国マスターズは2回戦で韓国ペアに、それぞれフルセットの末に敗れた。

志田は背中越しにしゃがみ込む姿に加え、五十嵐と笑顔でハートポーズを作る写真を投稿。文面では「会場では今までと変わらない、たくさんの声援をいただいて とても嬉しい気持ちと、試合ができる楽しさ、だけど負けるとやっぱり悔しい気持ち」と入り交じる感情を記した。