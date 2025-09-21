巨人CS決めた！リチャード決勝の押し出し死球でドヤ顔・舌ペロ・ガッツ　興奮G党「熱すぎる」「今読売巨人軍で最も華がある男」

押し出し死球で決勝点を呼び込んだ巨人・リチャード(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

セ・リーグ3位の巨人は、9月20日の広島戦（東京ドーム）に3-1で快勝。クライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。

決勝点は意外な形で転がり込んだ。1-1の4回二死満塁。打席には7番・砂川リチャード。広島の先発左腕・森翔平の5球目ストレートが、左腕に装着していたエルボーガードに直撃した。

【動画】ドヤ顔・舌ペロ・ガッツポーズ…リチャードの決勝押し出し死球を見る

東京ドームが騒然とする中、リチャードはドヤ顔を浮かべ、右手でガッツポーズ。舌をペロリと出す場面もあった。直後には、ドラフト2位ルーキーの8番・浦田俊輔が中前適時打で続き、この回に2点を勝ち越した。

自身の連続試合安打こそ「6」で止まったが、体を張って、殊勲の得点を呼び込んだロマン砲。ほとばしる気迫に、観衆と視聴者からはSNS上に「今読売巨人軍で最も華がある男」「良いねリチャード」「ほんとすき」「熱すぎる」「戦う顔をしていていいと思います」といった称賛の声が寄せられた。