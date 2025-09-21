巨人CS決めた！リチャード決勝の押し出し死球でドヤ顔・舌ペロ・ガッツ 興奮G党「熱すぎる」「今読売巨人軍で最も華がある男」
押し出し死球で決勝点を呼び込んだ巨人・リチャード(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
セ・リーグ3位の巨人は、9月20日の広島戦（東京ドーム）に3-1で快勝。クライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。
決勝点は意外な形で転がり込んだ。1-1の4回二死満塁。打席には7番・砂川リチャード。広島の先発左腕・森翔平の5球目ストレートが、左腕に装着していたエルボーガードに直撃した。
【動画】ドヤ顔・舌ペロ・ガッツポーズ…リチャードの決勝押し出し死球を見る
東京ドームが騒然とする中、リチャードはドヤ顔を浮かべ、右手でガッツポーズ。舌をペロリと出す場面もあった。直後には、ドラフト2位ルーキーの8番・浦田俊輔が中前適時打で続き、この回に2点を勝ち越した。
自身の連続試合安打こそ「6」で止まったが、体を張って、殊勲の得点を呼び込んだロマン砲。ほとばしる気迫に、観衆と視聴者からはSNS上に「今読売巨人軍で最も華がある男」「良いねリチャード」「ほんとすき」「熱すぎる」「戦う顔をしていていいと思います」といった称賛の声が寄せられた。
8月以降に8本のホームランを放ち、すでにキャリアハイを更新する11本塁打。9月は打率.304のハイアベレージを記録している。覚醒間近の26歳に対する警戒感も高まっており、内角攻めはその証だ。
9月20日時点で、残り7試合。2位・DeNAとのゲーム差はわずかに1。CSの本拠地開催、その先の戦いのカギは、勢いづくリチャードが握っているのかもしれない。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。