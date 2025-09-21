「どうやったら両方でトップになるの？」“異次元領域”の大谷翔平に敵戦士たちが漏らす本音「本当にイライラさせられる」
投打で違いを生み出し、球界に衝撃を与えている大谷(C)Getty Images
およそ投手とは思えない打撃成績が衝撃を生んでいる。
現地時間9月19日、本拠地でのジャイアンツ戦にドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが1点ビハインドで迎えた5回の第3打席に、52号スリーランを放った。直近7試合で4発目とした偉才は、単純計算ながら年間55.7本とキャリアハイペースに乗せた。
【動画】カーショーのレギュラーシーズン最終登板に花を添える、大谷の圧巻の52号アーチシーン
今季の大谷は右肘側副靭帯の損傷から「投手」として実戦に復帰。いまだ最大5イニングの制限下にあるものの、前人未到となる「シーズン50-50（50本塁打、50奪三振）」と達成した背番号17の活躍は、まさに規格外と言っていい。
大谷がいかに球史においても図抜けた存在であるか。それを語ったのは、米日刊紙『San Francisco Chronicle』において、「彼がどうやって、（投打二刀流）をやっているのか分からない」と証言したジャイアンツのブライス・エルドリッジだ。
エルドリッジ自身もかつては二刀流での成功を目指していた。高校時代には投手として、防御率1.30、88奪三振の好成績を収めるほどの実力者だった。しかし、メジャーリーグの世界に飛び込み、「僕が、まだ（投打の）両方やっていたら、今ここ（メジャーリーグ）にいるかどうかも分からない」と漏らすほどの差を体感させられたという。
だからこそ、投打の両方でメジャートップクラスの結果を残す大谷をエルドリッジは、シンプルに「天才だ」と評する。
「今も頭の片隅で投手のことを考える時はある。だけど、一体、どうやったら両方でトップになれるの？ 僕には彼がどうやって両立しているかが見当もつかない。あれは間違いなく天から授かった才能であり、努力であり、正しい計画と実行力の賜物だね。いつも彼を見ていると、『これ以上は良い成績は出せないでしょ』と思うんだ。でも、どういうわけかいつも良くなるんだよね」
また、エルドリッジの言う「天賦の才」を羨ましく思う選手もいる。ジャイアンツの正三塁手であるマット・チャップマンは、「俺はショウヘイの台頭を間近で見てきたんだ。彼は明らかに素晴らしい選手だ。素晴らしい投手であり、素晴らしい打者でもある。それでいて、さらに上を目指し続けているんだ」と指摘。その上で、正直な胸の内も明かしている。
「彼が同じ地区にいると、本当に素晴らしいと思うと同時に、本当にイライラとさせられるんだ。間違いなく、彼は今のメジャーリーグで最高の選手さ。そしてバリー・ボンズやベーブ・ルースといった偉大な選手たちも凌ぐ、史上最高の選手であるという事実は否定できないね」
ライバルたちを仰天させ、そして「史上最高だ」と脱帽させる――。この称賛の数々こそが、大谷の偉大さを大いに物語っていると言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]