「あなたのことはいらない」…会長の“衝撃の一言”に絶句！もう関係修復はムリ｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第13話をごらんください。

子ども会の会長・べき子さんは、役員全員の聞き取りから「桃井さんはいらない」と話をまとめました。しかし、誰もべき子さんの言うような発言はしていません。そうして、桃井さんは子ども会を辞めることになり…。

「子どもが体調不良」という理由で、子ども会の役員会に遅刻してきた桃井さん。仕方ない気がするのですが、会長・べき子さんは必要以上に責め立てます。そして、その場にいる全員に「仕事を他の人に押しつけるのはよくない」という意見をムリヤリ言わせます…。

「いらない」なんて、ひどすぎます。

主人公・山吹さんの目から見ても、べき子さんと桃井さんの関係は最悪。ここまでこじれてしまったら、修復するのは難しそうです。

とうとう、桃井さんは「辞める」と、宣言。

ひとり、帰宅の途についた桃井さん。先ほどの、他の役員たちの言葉が頭にこだまします…。

べき子さんが怖いからなのか、他の役員たちは誰も桃井さんをフォローできないままで後味が悪い展開に。べき子さんが会長じゃなかったらと思ってしまうほど、彼女の言動はひどいとしか言えませんね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

