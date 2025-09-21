【大雨警報】北海道・別海町に発表 21日05:43時点
気象台は、午前5時43分に、大雨警報（浸水害）を別海町に発表しました。
釧路地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、21日朝まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■釧路市音別
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
21日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■根室市
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■釧路町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■厚岸町
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■浜中町
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■標茶町
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■鶴居村
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
21日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■別海町
□大雨警報【発表】
・浸水
21日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm