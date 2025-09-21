TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時43分に、大雨警報（浸水害）を別海町に発表しました。

釧路地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、21日朝まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■釧路市阿寒
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■釧路市音別
□大雨警報
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■根室市
□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■釧路町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■厚岸町
□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■浜中町
□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■標茶町
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■鶴居村
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■別海町
□大雨警報【発表】
・浸水
　21日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm