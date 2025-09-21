気象台は、午前5時43分に、大雨警報（浸水害）を別海町に発表しました。

釧路地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、21日朝まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■釧路市釧路

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

21日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 25mm



□洪水警報

21日朝にかけて警戒



□暴風警報

21日朝にかけて警戒

風向 東

・海上

最大風速 25m/s





■釧路市阿寒□洪水警報21日朝にかけて警戒■釧路市音別□大雨警報・土砂災害21日朝にかけて警戒・浸水21日朝にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報21日朝にかけて警戒□暴風警報21日朝にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■根室市□暴風警報21日朝にかけて警戒風向 東・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s■釧路町□大雨警報・土砂災害・浸水21日朝にかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報21日朝にかけて警戒□暴風警報21日朝にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■厚岸町□暴風警報21日朝にかけて警戒風向 東・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s■浜中町□暴風警報21日朝にかけて警戒風向 東・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s■標茶町□洪水警報21日朝にかけて警戒■鶴居村□洪水警報21日朝にかけて警戒■白糠町□大雨警報・土砂災害21日朝にかけて警戒・浸水21日朝にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報21日朝にかけて警戒□暴風警報21日朝にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■別海町□大雨警報【発表】・浸水21日朝にかけて警戒1時間最大雨量 30mm