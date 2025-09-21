パペットスンスン×ばかうけ♡限定アソートでおやつタイムを楽しく

SNS総フォロワー200万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」と、米菓の定番「ばかうけ」「瀬戸しお」が夢のコラボ♡ 2025年9月22日（月）より数量限定で全国のスーパー・ドラッグストアで発売されます。オリジナルデザインのシール（全3種ランダム封入）が1枚付属し、ファンには見逃せない特別なアソートです♪ おやつタイムがもっと楽しくなります♡

人気米菓×スンスンの特別アソート



「スンスンばかうけアソート」はチーズ味2枚×5袋、コーンポタージュ味2枚×5袋の合計20枚入り（\価格税込）。

「スンスン瀬戸しおアソート」はえび塩味1枚×7袋、うま塩味1枚×7袋の合計14枚入り（\価格税込）。

どちらも1袋にオリジナルシールがランダム封入され、コレクション性も楽しめます♡

【トマト&オニオン】秋限定♡ハーゲンダッツ入り贅沢デザートが登場

ここでしか手に入らないシール付き



(左)スンスンばかうけアソート/(右)スンスン瀬戸しおアソート

各アソートには全3種のオリジナルシールが1枚ランダムで入っています。パペットスンスンのふんわり可愛い世界観が描かれており、集める楽しみも◎。

お子さまはもちろん、大人のファンも必見です♪

全国のスーパー・ドラッグストアで数量限定販売



2025年9月22日（月）より全国のスーパー・ドラッグストアで順次発売。数量限定のため、見つけたら即ゲットがおすすめ♡

公式オンラインショップでも購入可能です。秋のおやつタイムを特別に彩るコラボアイテムです。

パペットスンスン×ばかうけで秋のおやつをもっと楽しく♡



数量限定の「スンスンばかうけアソート」「スンスン瀬戸しおアソート」は、かわいいシール付きでおやつタイムに彩りをプラス♡

チーズ味やコーンポタージュ味、えび塩味とうま塩味の多彩なフレーバーが楽しめます。

全国のスーパー・ドラッグストアや公式オンラインショップで手に入れて、家族や友達と特別なひとときを楽しんでください♪