◆秋季高校野球静岡県大会２回戦 磐田東４―３島田工（２０日・磐田）

２回戦８試合が行われ、磐田東が島田工に４―３で逆転勝ちし、２年連続で３回戦進出を決めた。中学時代に全国大会優勝経験を持つ期待の１年生・阿部琉生（るい）中堅手が１番打者として３安打２打点と活躍。１―３の７回１死二塁の場面では、中堅へ適時二塁打を放ち、自らも俊足を生かして同点のホームを踏んだ。常葉大橘は磐田北に４―１で勝利し、６年連続の２回戦突破を果たした。

磐田東の阿部は１―３の７回１死二塁、外角直球を中堅にはじき返した。相手守備のもたつきを見逃さず、快足を飛ばして二塁打にした。さらに２死三塁から、礒金海里三塁手（１年）の一塁内野安打の間に、同点のホームを踏むと雄たけびを上げた。「ここで同点に追いつけなかったら苦しかった。運を持ってこられた」。８回の犬塚晴翔二塁手（１年）の決勝打への流れをつくった。

岩手県出身で、磐井中３年時には、宮城仙北ボーイズの正捕手として夏の選手権では東北勢初優勝に輝き、ＭＶＰに選出された。県内外複数校からの誘いがあったが、赤堀佳敬監督（３２）の下で成長したいと甲子園出場のない磐田東への進学を決めた。「自分が絶対に甲子園に連れて行って、（監督を）男にしたい」と強い意志を口にする。

全守備位置をこなせる万能選手は、５０メートル走６秒０の俊足を生かすため、秋から１番を務める。夏の県大会で、左肘の剥離（はくり）骨折と靱帯（じんたい）損傷を負った。打撃や送球もできなかったが、筋力強化に励んだ。体重は夏の５８キロから６キロ増量。その成果がこの試合で表れた。

２３日は静岡市立と８強を懸け対戦する。今夏の１回戦でも対戦し、７―５と勝利も、阿部は３打数無安打だった。目標とする来春センバツ出場へ「チームのためにという意識で絶対に勝つ」と早くも気合十分だ。（伊藤 明日香）