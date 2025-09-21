及川光博主演「ぼくたちん家」本編映像初解禁 手越祐也・白鳥玉季ら個性派キャスト集結
【モデルプレス＝2025/09/21】俳優の及川光博が主演を務める10月12日スタートの日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）より、本編映像が初解禁された。
【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に
本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーとなっている。
冒頭から「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶのは、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）。彼は、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）に恋をする。
しかし、不器用で情に厚い玄一は次々と思いもよらぬ行動に。出会ったばかりの索へ「家を買うってどうですか？」と提案するも、「近づかないでもらっていいですか？」とあっさり突き放されてしまい、2人の関係は早くも“最悪モード”に…？果たして、この恋の行方はどうなるのか。
そんな玄一の前に現れたのは、訳ありのトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）。映像には、3000万円で“親を買う”ことを決意した彼女と玄一がアイスを片手に歩く姿も映し出されており、全く接点のなかった2人が予想外の形で交わり始めることを予感させる。
さらに、田中直樹、井之脇海、渋谷凪咲、大谷亮平、坂井真紀、光石研、麻生久美子ら個性豊かなキャストも続々登場。日常の温かさとクスッと笑える瞬間が散りばめられ、笑って泣いて、また笑える―奇妙なホーム＆ラブコメディの幕開けを予感させる映像となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に
◆及川光博主演「ぼくたちん家」本編映像初解禁
本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーとなっている。
しかし、不器用で情に厚い玄一は次々と思いもよらぬ行動に。出会ったばかりの索へ「家を買うってどうですか？」と提案するも、「近づかないでもらっていいですか？」とあっさり突き放されてしまい、2人の関係は早くも“最悪モード”に…？果たして、この恋の行方はどうなるのか。
そんな玄一の前に現れたのは、訳ありのトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）。映像には、3000万円で“親を買う”ことを決意した彼女と玄一がアイスを片手に歩く姿も映し出されており、全く接点のなかった2人が予想外の形で交わり始めることを予感させる。
さらに、田中直樹、井之脇海、渋谷凪咲、大谷亮平、坂井真紀、光石研、麻生久美子ら個性豊かなキャストも続々登場。日常の温かさとクスッと笑える瞬間が散りばめられ、笑って泣いて、また笑える―奇妙なホーム＆ラブコメディの幕開けを予感させる映像となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】