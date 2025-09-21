「ソフトバンク４−５オリックス」（２０日、みずほペイペイドーム）

オリックスが泥沼の連敗劇にようやく終止符を打った。ソフトバンク戦の連敗を「８」でストップ。昨季から“鬼門”と化しているペイペイドームでの連敗も「１３」（１分けを挟む）で止め、２０２４年４月２１日以来、１年５カ月ぶりの白星をもぎ取った。

最大の殊勲者は５番手の山崎颯一郎投手だ。同点の八回、ペルドモが自らの失策などで無死満塁を招いたところで登板。先頭の海野を空振り三振、代打・野村を中飛、周東も空振り三振と怒濤（どとう）の満塁斬りで絶体絶命のピンチを無失点で切り抜け、２勝目を挙げた。

「開き直って健矢さん（若月）のミットをめがけて丁寧に投げた。すごく緊張していたけど、意外と冷静にいけました」

プロ９年目の今季も不調に苦しみ、１３日に４度目の１軍昇格を果たしたばかり。「（ソフトバンクは）ものすごく強いチームなんで勝てて良かった。貢献できて良かったです」と大仕事を果たし満面の笑顔だった。

岸田監督も「本当にアレ（山崎の好投）で勝った。思い切り勝負にいってくれた、素晴らしい投球だった」と大絶賛。ソフトバンクとの試合は残り４試合あるが、鬱憤（うっぷん）を晴らすためには全部勝つしかない。