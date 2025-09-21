「秋季高校野球千葉大会・１回戦、中央学院２−０千葉敬愛」（２０日、柏の葉公園野球場）

巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏（５２）＝デイリースポーツ評論家＝と、柔道女子４８キロ級で００年アテネ五輪、０４年シドニー五輪金メダリストの亮子氏（５０）の次男、中央学院・晃明内野手（１年）が「４番・左翼」で公式戦初先発を果たした。

応援に駆けつけた両親の前でノビノビとプレーした。第１打席のファーストストライクから積極的にスイング。初安打はお預けとなったが、２打席目には四球を選んだ。「緊張しましたけど、どの打順でもやろうと思っていたので、良い準備ができていた。良い形で初戦を突破できた」と柔らかい笑顔。相馬幸樹監督（４５）は「１番打者タイプでミートがうまい。４番に『１番』を置いて試してみた」と明かした。

佳知氏は「堂々としていた」と愛息の姿を見つめ「段階を踏んで、徐々に強い選手になってくれれば」と期待。亮子氏も「入学した時は小さく見えたけど、体もしっかりしてきた。良い試合でした」と目を細めた。

小学校時代はアイスホッケーに打ち込み、日本一も経験。両親からは「自信を持って、明るく」と前向きな姿勢を教わってきた。「甲子園に行くことが目標」と晃明。夢舞台を目指し、第一歩を刻んだ。