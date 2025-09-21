「陸上・世界選手権・男子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）

男子２０キロ競歩は初出場の吉川絢斗（２４）＝サンベルクス＝が１時間１９分４６秒で７位入賞。丸尾知司が９位、２大会ぶり３度目の制覇を狙った山西利和（ともに愛知製鋼）は２８位だった。３５キロ競歩で２位のカイオ・ボンフィム（ブラジル）が１時間１８分３５秒で制した。

まさかの悲劇だった。世界記録保持者で金メダル候補だった山西は、歩形違反ペナルティーを受け２８位。「何ていう感情なのかも分からない。勘違いが全ての元凶。どう仕掛けるか考えるところでの判断ミス」と戸惑いを隠せなかった。

序盤から先頭集団でレースを繰り広げた。しかし１５キロ過ぎで集団から抜け出した直後に３度目の警告を受け、ペナルティーエリアで２分の待機。目前だったメダルを逃し「前半は注意が少なかった。慢心があったのかな」と、肩を落とした。

２３年ブダペスト大会は２４位に終わり、昨夏のパリ五輪出場もかなわなかった。２年間の紆余（うよ）曲折を経てたどり着いた舞台での悪夢。今後は「選択肢があるわけではない。現実的な部分も含めて、次、何を見ていくのかなというところですね」と結果を受け止めた。