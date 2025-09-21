10月12日より日本テレビ系で放送がスタートする日曜ドラマ『ぼくたちん家』の本編映像が公開された。

本作は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーのホーム＆ラブコメディ。心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一を主演の及川光博が演じるほか、クールなゲイの中学校教師・作田索役を手越祐也、中学3年生のトーヨコ少女・楠ほたる役を白鳥玉季がそれぞれ演じる。

冒頭から「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶのは、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）。彼は、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）に恋をする。しかし、不器用で情に厚い玄一は次々と思いもよらぬ行動に。出会ったばかりの索へ「家を買うってどうですか？」と提案するも、「近づかないでもらっていいですか？」とあっさり突き放されてしまい、2人の関係は早くも“最悪モード”に。果たして、この恋の行方はどうなるのか。そんな玄一の前に現れたのは、訳ありのトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）。映像には、3000万円で“親を買う”ことを決意した彼女と玄一がアイスを片手に歩く姿も映し出されている。

さらに、田中直樹、井之脇海、渋谷凪咲、大谷亮平、坂井真紀、光石研、麻生久美子ら個性豊かなキャストも続々登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）