第34回放送後にNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のラストキービジュアルが公開された。背を向ける群衆の中で1人こちら側を見つめる横浜流星演じる蔦重の表情はどこか儚げで、これまでのエネルギッシュな雰囲気が失われている。

『べらぼう』は怖いほどに時代を映す。それはどこか、「絵ってのは命を写し取るようなもの」として「生きてるみてえ」な絵を描く歌麿（染谷将太）たち絵師のように、時代そのものを「写し取って」いるかのようだ。

世にいう「寛政の改革」のはじまりである松平定信（井上祐貴）による厳しい統制のはじまりと、田沼意次（渡辺謙）と蔦重（横浜流星）との別れを描いた第34回はまさにそんな鬼気迫る回だった。定信が「田沼病」と称して全否定し、片や蔦重が「心のままに生きられる隙間があった」として肯定する「上から下までおのれの欲を満たすことばかり考えわがまま放題に振舞ってい」たこれまでの時代。それはそのまま第1話冒頭で「語り」の九郎助稲荷（綾瀬はるか）が言っていた、蔦重が「鮮やかに駆け抜けた」「欲深き時代」に他ならない。つまりは彼が「駆け抜けた」時代はまもなく終わる。その先の彼は一体どう生きるのだろう。

さらに、太田南畝（桐谷健太）が「たかが虫の歌」で咎められ怯える姿に加え、土山宗次郎（胗俊太郎）の斬首を敢えて正面から描くことで、彼らが場の中心にいた第2章（第17回以降）前半の底抜けに明るい時代を対比的に思い起こさずにはいられない仕組みにもなっていた。底抜けに明るい時代とは、蔦重の言うところの「身一つでできる心の贅沢」である「狂歌」ブームの幕開けの時代だ。同じ流れで蔦重が狂歌について語った「意味もねえ、くだらねえ、ただただ面白い」という言葉はそのまま、「屁」を連呼して歌い踊っていた第21回の作家たちの幸せそうな光景を蘇らせる。さらにはそれに端を発した恋川春町（岡山天音）という作家の、繊細で不器用で、ちょっと面倒くさい、愛すべき人間性を描いた第22回をも重ねずにはいられない。そしてその言葉「屁」は「戯歌一つ詠めぬ世」に対する抗議の「屁」、反骨の「屁」の踊りとなり、第34回で再び繰り返された。

ここにきて、人々は平賀源内（安田顕）の幽霊を見る。第35回では、鳥山石燕（片岡鶴太郎）が庭の片隅に得体の知れない「何か」を見た後、亡くなった。「命を写し取る」ように「その目にしか見えない」あやかしの絵を描き続けた彼が遺した雷獣の絵の顔の一部に、蔦重は「なんとなく」源内の面影を見る。

さらに第36回予告では源内の霊の目撃情報まで飛び出している。実際の「霊」の登場の是非は今後の楽しみとしてとっておくにせよ、私たち視聴者は既に、源内の霊を見続けているとは言えないだろうか。なぜなら本作のそこかしこで、彼の「我が心のままに生きる」という言葉が鳴り響いているからだ。

第34回において蔦重は、定信による統制のはじまりと「見せしめ」の話を聞き、その対象となった南畝や土山が場の中心にいた華やかな日々の光景を思い出す過程の果てに、「我が心のままに生きる」と言った源内の姿を見る。その後の意次とのやりとりにおいても、意次が、蔦重の提案に対し源内の言葉を引用して「自らに由として『我が心のままに』」やるがいいと返す。

また、第32回において、妻・ふく（小野花梨）と子は「己の金のことしか考えぬ。さような田沼が作ったこの世に殺されたのだ」と思い、打ちこわしに臨む新之助（井之脇海）の思いに寄り添ったのも、蔦重が言って聞かせる「我が心のままに」という言葉だった。つまり、言いたいことを言ったら咎められ「我が心のままに生きる」ことが困難な時代になればなるほど、源内のその言葉はより一層深く響くのではないか。登場人物それぞれの心の中に棲みつき、「お守り」のように彼らを守り、時に鼓舞する。そしてその言葉はきっと、『べらぼう』がこの先最終話を迎えた後も、視聴者の心にずっと残り続けることだろう。背中を押す言葉として。あるいは今、変わりつつある世の中への警鐘として。

しかし、「ふんどし野郎」と蔦重に揶揄される松平定信が、意次を追い出し、作家たちを取り締まる非情極まりない悪人として描かれていない点も本作の興味深さだ。初登城の日、吉宗公の孫であることを誇張するため木綿の着物を着て現れたことを「クセ強めなアピール」と言ってみたり、朋誠堂喜三二（尾美としのり）作『文武二道万石通』の本来の意図を読み誤り「励ましてくれている」と喜ぶ姿を即座に否定して見せたりする軽快な「語り」が、定信が本来持つユーモラスな一面を分かりやすく伝えている。

また、不遇の青年期を過ごした定信が蔦重の手掛けた作品に触れる姿は、青年期を演じた寺田心を通してこれまでも描かれてきたし、第30回で蔦重なりの「仇討ち」の思いが込められた山東京伝（古川雄大）作『江戸生艶気蒲焼』を読んで、「自身の仇」田沼意次を思い奮起する一幕も描かれた。黄表紙の新作が出たら楽しみに読み、作り手を「喜三二の神」「蔦重大明神」と崇め、何より恋川春町贔屓だという彼の、あまりにも純粋で真っ直ぐな黄表紙との向き合い方は、「黄表紙オタク」というだけでなく、本で得られる娯楽を唯一の拠りどころに孤独な青春時代を過ごしてきた人特有の何かであるように思え、共感すら芽生えてくる。

だからこそ、「憧れの人」恋川春町の、定信に対する「からかいではなく諫めたい」という思いが、恐らく決定的にすれ違うだろうことがなんとも切ない。それもまた、森下佳子脚本の奥深さである。

（文＝藤原奈緒）