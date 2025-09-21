【プレミアリーグ第5節】(オールド トラフォード)

マンチェスター・U 2-1(前半2-0)チェルシー

<得点者>

[マ]ブルーノ・フェルナンデス(14分)、カゼミーロ(37分)

[チ]トレボ・チャロバー(80分)

<退場>

[マ]カゼミーロ(45分+5)

[チ]ロベルト・サンチェス(5分)

<警告>

[マ]カゼミーロ2(17分、45分+5)

[チ]マルク・ククレジャ(44分)、エンツォ・マレスカ(45分+6)、エンソ・フェルナンデス(48分)、トレボ・チャロバー(50分)、タイリーク・ジョージ(72分)、トシン・アダラバイヨ(90分+6)