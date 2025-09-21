マンチェスター・Uvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第5節】(オールド トラフォード)
マンチェスター・U 2-1(前半2-0)チェルシー
<得点者>
[マ]ブルーノ・フェルナンデス(14分)、カゼミーロ(37分)
[チ]トレボ・チャロバー(80分)
<退場>
[マ]カゼミーロ(45分+5)
[チ]ロベルト・サンチェス(5分)
<警告>
[マ]カゼミーロ2(17分、45分+5)
[チ]マルク・ククレジャ(44分)、エンツォ・マレスカ(45分+6)、エンソ・フェルナンデス(48分)、トレボ・チャロバー(50分)、タイリーク・ジョージ(72分)、トシン・アダラバイヨ(90分+6)
