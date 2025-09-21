「アウェーに感じるのはたぶん浦和さん」バックパス狙っていた鹿島FW鈴木優磨が大入り埼スタ攻略弾「逆側で取りたかった」
[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]
最初の決定機をみずから作り出し、一人で決め切った。鹿島アントラーズは0-0で迎えた前半14分、右サイドでのプレッシングで浦和のバックパスを誘うと、FW鈴木優磨が猛烈なスプリントでGK西川周作のパスミスを誘発。拾ったボールを倒れ込みながら左足で狙い、無人のゴールに流し込んだ。
ゴール直後、鈴木は南側ゴール裏に陣取る鹿島サポーターに向かって大きく吼え、ゴールセレブレーションを披露。試合後、鈴木自身は「(浦和サポーターが埋め尽くした)逆側で取りたかったです」と真顔で振り返ったが、ゴール後には鹿島サポーターからアウェーとは思えないほどの大歓声が巻き起こり、”完全アウェー”にもなりかねない空気を一変させていた。
そんなゴールまでの過程だが、試合前から狙いを定めていた。浦和は今月上旬のルヴァン杯準々決勝・川崎F戦でもビルドアップから失点を重ねており、自陣深くのビルドアップは最近の課題。鈴木は「ミーティングから行けば何かしら起こる、何回か回されるかもしれないけど粘り強く行けば何か起きるという話をしていた。あのシーンに限らずに何度か決定機を作れていた」と振り返りつつ、「あとはこういった試合はそれを決め切れるかだと思う」と自身のゴールを静かに誇った。
さらにこの先制点は単なる1点ではなく、浦和のビルドアップに重圧をかける役割も果たしていた。鈴木は得点後も西川に対するプレッシングを継続し、シンプルなロングボールを何度も誘発。味方が競り負けた場面ではピンチを招くこともあったが、回を重ねるにつれて空中戦の布陣に調整が加えられ、次第に安定した守備を構築していった。
鈴木は「1点目を取れたことでいくら西川選手といえども多少ナイーブになっていた。つなぐ意識がなかなかできず、蹴るという形になっていた。『行けば蹴ってくれる』という話をしていたので、後ろはラインアップしてなるべくコンパクトにしようと話していた」と対策を明かした。
ピンチもありながら要所で耐え、5万3000人以上の大観衆が詰めかけたアウェーで懸命に掴んだ勝ち点3。鈴木は満員のホームゲームで戦う浦和側の心理状態も踏まえながら試合を運んでいたという。
「アウェーと言っても僕たちはああいう歓声の中でやるのは幸せだし、今の状況では憶測ですけど、アウェーに感じるのはたぶん浦和さんのほう。あの歓声は心強いけど、それと同時にものすごくプレッシャーになる。今日試合をしていてもプレッシャーに感じているなと思うことが多々あったので、それをうまく自分たちが利用できたかなと思う」(鈴木)
ただ、試合を通したパフォーマンスには満足した様子を見せなかった。「今日の試合は5試合やったら4試合負けている。こういう試合はなるべく減らしたい」。そう総括した鈴木は、他会場の結果を受けて首位に立ったという事実を伝え聞いても「もう1試合、2試合じゃない。勝ち続けないと。周りの心を折るくらい勝ち続けないと」と即答。「1試合、2試合、勝ち点2、3じゃ変わらない。自分たち次第」とピシャリと締めた。
劣勢をしたたかに跳ね除けての1-0勝利を“鹿島らしさ”と称えることもできるが、近年のJリーグのレベルや環境を踏まえると、そうした好調はなかなか長くは続かない。サッカースタイルの違いはあれど、相手を上回っていく局面を自ら作れるようなチームだけが頂点に立つことができる。
その現実を鈴木は真正面から見つめている。
「勝つと負けるとは大きく違う状況ではあるけど、内容を求めていかないと勝率はどうしても上がっていかない。こういったゲームを勝つことは本当に大事だけど、今日もロッカールームで満足している選手は誰一人いなかった。こういう試合だからこそ、もっともっとボールを受けたがらないといけないし、自分がなんとかしてやるという気持ちを持たないと、(先制点を)取っても難しいゲームになる。嬉しいけど、修正点はたくさんあるなと思う」
最後はビッグマッチを制した後とは思えないほどの危機感もあらわにしつつ、中2日で迎える次節・C大阪戦に向けて気を引き締め、スタジアムを後にした。
(取材・文 竹内達也)
最初の決定機をみずから作り出し、一人で決め切った。鹿島アントラーズは0-0で迎えた前半14分、右サイドでのプレッシングで浦和のバックパスを誘うと、FW鈴木優磨が猛烈なスプリントでGK西川周作のパスミスを誘発。拾ったボールを倒れ込みながら左足で狙い、無人のゴールに流し込んだ。
ゴール直後、鈴木は南側ゴール裏に陣取る鹿島サポーターに向かって大きく吼え、ゴールセレブレーションを披露。試合後、鈴木自身は「(浦和サポーターが埋め尽くした)逆側で取りたかったです」と真顔で振り返ったが、ゴール後には鹿島サポーターからアウェーとは思えないほどの大歓声が巻き起こり、”完全アウェー”にもなりかねない空気を一変させていた。
さらにこの先制点は単なる1点ではなく、浦和のビルドアップに重圧をかける役割も果たしていた。鈴木は得点後も西川に対するプレッシングを継続し、シンプルなロングボールを何度も誘発。味方が競り負けた場面ではピンチを招くこともあったが、回を重ねるにつれて空中戦の布陣に調整が加えられ、次第に安定した守備を構築していった。
鈴木は「1点目を取れたことでいくら西川選手といえども多少ナイーブになっていた。つなぐ意識がなかなかできず、蹴るという形になっていた。『行けば蹴ってくれる』という話をしていたので、後ろはラインアップしてなるべくコンパクトにしようと話していた」と対策を明かした。
ピンチもありながら要所で耐え、5万3000人以上の大観衆が詰めかけたアウェーで懸命に掴んだ勝ち点3。鈴木は満員のホームゲームで戦う浦和側の心理状態も踏まえながら試合を運んでいたという。
「アウェーと言っても僕たちはああいう歓声の中でやるのは幸せだし、今の状況では憶測ですけど、アウェーに感じるのはたぶん浦和さんのほう。あの歓声は心強いけど、それと同時にものすごくプレッシャーになる。今日試合をしていてもプレッシャーに感じているなと思うことが多々あったので、それをうまく自分たちが利用できたかなと思う」(鈴木)
ただ、試合を通したパフォーマンスには満足した様子を見せなかった。「今日の試合は5試合やったら4試合負けている。こういう試合はなるべく減らしたい」。そう総括した鈴木は、他会場の結果を受けて首位に立ったという事実を伝え聞いても「もう1試合、2試合じゃない。勝ち続けないと。周りの心を折るくらい勝ち続けないと」と即答。「1試合、2試合、勝ち点2、3じゃ変わらない。自分たち次第」とピシャリと締めた。
劣勢をしたたかに跳ね除けての1-0勝利を“鹿島らしさ”と称えることもできるが、近年のJリーグのレベルや環境を踏まえると、そうした好調はなかなか長くは続かない。サッカースタイルの違いはあれど、相手を上回っていく局面を自ら作れるようなチームだけが頂点に立つことができる。
その現実を鈴木は真正面から見つめている。
「勝つと負けるとは大きく違う状況ではあるけど、内容を求めていかないと勝率はどうしても上がっていかない。こういったゲームを勝つことは本当に大事だけど、今日もロッカールームで満足している選手は誰一人いなかった。こういう試合だからこそ、もっともっとボールを受けたがらないといけないし、自分がなんとかしてやるという気持ちを持たないと、(先制点を)取っても難しいゲームになる。嬉しいけど、修正点はたくさんあるなと思う」
最後はビッグマッチを制した後とは思えないほどの危機感もあらわにしつつ、中2日で迎える次節・C大阪戦に向けて気を引き締め、スタジアムを後にした。
(取材・文 竹内達也)