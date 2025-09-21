「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）

阪神は連勝が４でストップした。公式戦初対戦のＤｅＮＡ先発・竹田に苦しめられ、打線は大山のソロによる１点のみ。先発の高橋は今季初の中６日の登板で２失点。八回には４番手の伊原がオースティンに２ランを被弾した。敗れはしたが、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏はＣＳへ向けて体感できたことが大きいとした。

◇ ◇

見ることができたこと、確認できたことがＣＳへの好材料だ。ＤｅＮＡ・竹田に対して打線は大山のソロによる１得点のみ。新たに現れた『難敵』という嫌なイメージを抱きそうになるが、ボールなどを体感できたのは収穫だ。

例えば、ＤｅＮＡがファーストＳで東とケイの先発で勝ち抜いた場合、ファイナルＳで竹田と対戦する可能性が十分にある。印象的なのは下から来るようなストレートの軌道。そして初回に中野が見逃し三振に倒れた外側のボールゾーンから内に曲げるスライダーの使い方も巧みだった。

両チームともいろいろなことを試したと思う。本来のＤｅＮＡは強打者ぞろいの攻撃力が特徴のチーム。ただ牧や宮崎が戦線離脱中で、この日はファウルだったものの、三回に投手の竹田にバスターをさせてみたり、四回は桑原の二盗を絡めて先制点につなげた。

このような攻撃をＣＳで仕掛けるかは分からないが、タイガースは気に留めておきたい。そして阪神投手陣では４番手・伊原が八回にオースティンに２ランを許した。最も警戒しなければいけない打者で終盤で打たれるとゲームが決まる。ＣＳでは気をつけてほしい。

ファーストＳのカードはＤｅＮＡと巨人。阪神にとって好投手がそろうＤｅＮＡの方が不気味。この時期に得た情報を生かせるかもカギを握る。