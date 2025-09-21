「陸上・世界選手権・男子１６００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）

男子１６００メートルリレー予選は日本（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴）が２分５９秒７４の２組６着で落選した。２大会ぶりの決勝進出を狙ったが、無念にも散った。決死にバトンをつないだが、組６着で予選敗退。男子４００メートルで３４年ぶりに日本人ファイナリストとなり、リレーでは１走を務めた中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝は「今は現実を受け止められない。メダルを取るところを皆さんに見せたかったので、本当にふがいない」と唇をかんだ。

中島−佐藤風−吉津−今泉の走順で臨んだ。「前半先行型の展開を軸に置いていた」と、中島は２位で佐藤風につないだが、コース取りで後退し５番手に。その後は追い越すことができず、「物足りなかった」と悔やんだ。

レース後、４人はトラックの上でうなだれ、なかなか顔を上げられなかった。佐藤風は「前半はいい流れだったが、カーブで接触があった。“メダル”はまだ使っていい言葉じゃなかった」と険しい表情を浮かべた。