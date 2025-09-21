◇セ・リーグ 巨人3―1広島（2025年9月20日 東京D）

巨人は20日、広島を3―1で下して3位以内を確定させ、2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。岡本和真内野手（29）が2回に先制の14号ソロ。前日の2打席連発からの2戦連発で2連勝に導いた。セはCS進出全3チームが出そろい、3位の巨人は1ゲーム差で追う2位・DeNAと本拠地開催の2位をかけて争う。

勝負の秋に「旬」を迎えた。主砲・岡本が2回、左越えへ2戦連発の14号ソロ。10試合ぶりの先制点をチームにもたらし、2年連続のCS進出に導いた。

豊漁に沸くサンマと同じく脂が乗ってきた。前日の2打席連発と同じように、体勢を崩されての一発にも「うまく当たってくれた」とうなずく。2ストライクから森が2球続けたスライダーに反応。コンパクトなスイング、最後は左手一本でも打った瞬間に確信し、ゆっくりと走り出した。2戦3発。阿部監督は「良い反応をした。昨日の（本塁打）がいいきっかけになったんじゃないですか」と量産態勢を予感した。

まさにサンマパワーだ。野球選手にとって最も大事な秋。岡本は「サンマ」を連想した。今年は8月の水揚げ量が昨年を2000トン以上上回り、9月に入ると漁獲量を調整する措置を全国一斉に行うほどだ。大ぶりで脂も乗っているというサンマ。「食べますよ。おいしいですよね。骨が面倒くさいけど」と力の源に変えている。

G党の入場調整はさせない。2位・DeNAと1ゲーム差。CS本拠地開催へ「みんなそういう気持ちでやっている」と闘志を燃やす。DeNAが公開した横浜スタジアム開催時用の座席図は、通常のビジター応援席もホーム用に変わり、G党の応援は左翼ポール際上部のウィングエリアに制限されている。多くの声援を受けるために、阿部監督も「ファンの皆さんも、東京ドームでやるのを望んでいると思う。何とか期待に応えられるように」と意気込む。

「秋色バット」が折れても、調子は上向きだ。好調時は同じバットを使い続ける岡本だが、この日の一発は前日の茶色と白のツートンカラーではなく、慣れ親しんだ黒と白。「折れちゃったんで」と明かしたが、気分転換も必要ないほど脂が乗っている。4番がおいしい勝利の味を届ける。 （小野寺 大）