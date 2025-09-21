ロックバンド・緑黄色社会のボーカル＆ギターの長屋晴子（30）が20日、結婚したことをバンドの公式サイトで発表した。お相手はロックバンド・BIGMAMAのボーカル＆ギターの金井政人（40）。サイトを通じて「皆さまへの感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を作る人間としてもより一層精進してまいります」と決意を新たにした。

2018年に音楽イベントで共演し、19年に対バンライブを行っている2組のフロントマン。長屋は姉の影響で学生時代から「BIG…」の音楽を聴いていたという。

長屋は中京大中京高（愛知）在学中の11年にバンドを結成し、18年にミニアルバム「溢れた水の行方」でメジャーデビュー。可愛らしさから力強さまで表現する幅広い声を操るボーカリスト。

一方の金井は、02年にバンドを結成し、06年にミニアルバム「short films」でデビュー。個人としてはJO1やtimelesz（Sexy Zone）などの楽曲の作詞でも知られる。

◇長屋 晴子（ながや・はるこ）1995年（平7）5月28日生まれの30歳。22年4月から2年間、ニッポン放送「長屋晴子のオールナイトニッポンX」のパーソナリティーを務めた。

◇金井 政人（かない・まさと）1985年（昭60）5月3日生まれ、東京都出身の40歳。19年に短編エッセー「涙は急に止まれない」を発売した。歌手LiSA（38）のヒット曲「炎」の作詞を手がけた。