「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）

男子４００メートルリレー予選は日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）が３８秒０７の２組３着で２１日の決勝に進んだ。全体では５番目のタイム。同１６００メートルリレー予選は日本（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴）が２分５９秒７４の２組６着で落選した。女子５０００メートル決勝は田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１５分７秒３４で１２位だった。男子円盤投げの湯上剛輝（トヨタ自動車）は予選落ちした。

自国開催の大舞台のフィナーレを飾る準備は整った。リレー侍が組３着でゴールし、２大会連続の決勝進出。桐生は「バトンは安全にいこうと思っていた。予定通り着順で決められた」と充実の汗を拭った。

１走にベテラン小池を大抜てき。本人は「まじか」と面食らったというが、短い時間で状態を整え、レースでは上々のスタートを切った。２走の柳田につなぐと、ロスの少ない美しいバトンを桐生が受けた。カーブでぐんぐんと加速する。英国、オーストラリアと先頭で競り、最後は鵜沢が３番手でゴールに飛び込んだ。国立から起こる地鳴りのような拍手。小池は「しびれた」と興奮気味に振り返った。

日本が順調に予選通過を決めた中、他国では波乱が続出した。優勝候補のジャマイカ、パリ五輪銀メダルの南アフリカ、同銅メダルの英国がいずれもバトンミスで失格。銅メダルを獲得した１９年ドーハ大会以来のメダル獲得に向け、リレー侍に追い風が吹いてきた。

大会前に設定した表彰台ラインは、日本記録（３７秒４３）を更新すること。桐生は「今後、味わうことがない歓声だと思う。その歓声をもっと上がる順位にしてメダルを取って、しっかりゴールしてもらえるように１、２、３走でリードを取りたい」と覚悟を固めた。４年前、国立競技場での東京五輪。つながらなかったバトンを、今ここでメダルとともにつなぐ。