堂本光一＆加藤シゲアキ、お互いの魅力を告白 二人でのMCは「すごく楽しくできた」
堂本光一と加藤シゲアキが17日、都内で行われた10月6日よりスタートの新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』（テレビ朝日系）囲み取材会に出席。お互いの魅力を語った。
【写真】堂本光一の麗しい撮りおろしショット
本番組は10月6日にスタートする、堂本と加藤というさまざまな分野でエンタメを追求し続ける二人をMCに迎えた新番組。「想像をはるかに超える舞台エンタメSHOW」を、堂本と加藤がVTRで鑑賞し、二人が鋭いクリエイター目線も交えながら、さまざまなSHOWの魅力を徹底調査する。
収録後に行われた囲み取材会。二人でのMCはどうだったかと聞かれると、堂本は「黙っていてもスッと入ってきてくれる。楽です！」と口にし、加藤は「僕は先輩とやるということで少し気負うところもあったんですけど、実際に収録を終えて楽しくやらせてもらったので、先輩の懐の広さに感動しております」と語った。堂本も「シゲはフォローもしてくれるし、ツッコむところはツッコんでくれるし、すごく楽しく収録できたなと思っています」とニッコリ。具体的に堂本の懐が広いと感じたところを聞かれた加藤は、少し悩み、堂本は「ないんかい！（笑）」とツッコんだ。加藤は「…というところです！ という間をちゃんとツッコんでくださるところが懐が広いです（笑）」と笑った。
加藤の魅力を、堂本は「執筆なんて自分は絶対にできないし、話していてもそうですけど、シゲは頭いいんだろうなって。ちゃんとしてんなぁって、すごくいつも思います。すげぇなぁって思いますよ」と告白。加藤は「僕はもう本当に、入ってきたときから光一くんの背中を見て育ったと言っても過言ではない」とし「『SHOCK』というものを本当に長くやられ続けてきたから見えるものもありますし、ご自身でもいろんなプロデュースをされている。光一くんは視野の広さがあって、いろんなもののそれぞれの分野に長けていて。しかも自分で真ん中に立つということは誰でもできることではないので、語れども語り尽くせぬ魅力がございます」と尊敬のまなざしを向けた。
さらに加藤は「第一線で活躍し続けていることがすべてを物語っているなと思います」ともコメント。「光一くんが出されているエンターテイメントの本も読ませていただいた」と明かし「僕自身もNEWSでライブを作ることもありますけど、熱意を最後まで突き通すという情熱、本当にすごいなと思います」と堂本の魅力を熱弁した。堂本は「そういうところの真面目さですよね。本をちゃんと読んでくれたっていうのもそうだし、仕事に対する向き合い方」と感心していた。
『光一＆シゲのSHOWマン!!』は、テレビ朝日系にて10月6日より毎週月曜23時15分放送（一部地域を除く）。
【写真】堂本光一の麗しい撮りおろしショット
本番組は10月6日にスタートする、堂本と加藤というさまざまな分野でエンタメを追求し続ける二人をMCに迎えた新番組。「想像をはるかに超える舞台エンタメSHOW」を、堂本と加藤がVTRで鑑賞し、二人が鋭いクリエイター目線も交えながら、さまざまなSHOWの魅力を徹底調査する。
加藤の魅力を、堂本は「執筆なんて自分は絶対にできないし、話していてもそうですけど、シゲは頭いいんだろうなって。ちゃんとしてんなぁって、すごくいつも思います。すげぇなぁって思いますよ」と告白。加藤は「僕はもう本当に、入ってきたときから光一くんの背中を見て育ったと言っても過言ではない」とし「『SHOCK』というものを本当に長くやられ続けてきたから見えるものもありますし、ご自身でもいろんなプロデュースをされている。光一くんは視野の広さがあって、いろんなもののそれぞれの分野に長けていて。しかも自分で真ん中に立つということは誰でもできることではないので、語れども語り尽くせぬ魅力がございます」と尊敬のまなざしを向けた。
さらに加藤は「第一線で活躍し続けていることがすべてを物語っているなと思います」ともコメント。「光一くんが出されているエンターテイメントの本も読ませていただいた」と明かし「僕自身もNEWSでライブを作ることもありますけど、熱意を最後まで突き通すという情熱、本当にすごいなと思います」と堂本の魅力を熱弁した。堂本は「そういうところの真面目さですよね。本をちゃんと読んでくれたっていうのもそうだし、仕事に対する向き合い方」と感心していた。
『光一＆シゲのSHOWマン!!』は、テレビ朝日系にて10月6日より毎週月曜23時15分放送（一部地域を除く）。