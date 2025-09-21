◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

大歓声に包まれると、大勢は顔を赤らめながらガッツポーズした。３―１の８回にマウンドへ。まずは菊池を１５２キロ直球で空振り三振。続く佐々木には遊撃への内野安打を許したが、代打・野間を１５３キロ直球で三ゴロ併殺打に仕留めた。無失点で役目を果たすと、ベンチ前で野手陣と笑顔でグラブを交わした。

今季は昨年まで担った守護神をマルティネスに託し、主に８回に降臨。自己最多の６０登板に到達するなどフル回転し、１２年の山口鉄也に並ぶ球団最多タイの４４ホールドをマークした。「山口さんは鉄腕って言われてすごい方で僕も憧れもある。ただ僕はまだ１年しか、山口さんに並べてない。山口さんは何年もそれを続けている。新しくそういう選手が出てこないといけないと思いますし、自分がその一人になりたい」。偉大な先輩の背中を追って、さらなる研さんを積む覚悟だ。

刺激にしてきたのは、同学年の阪神・湯浅だ。１年目には新人王を争い、２３年ＷＢＣでは侍ジャパンで同僚に。大の仲良しの右腕は昨年、国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」で手術。報道される前に２人で食事に出かけ、病気について打ち明けられた。リハビリ中も何度も連絡が届いたという。「僕の投球が『誰よりも刺激になった』『大勢みたいな速い球を投げたい』と言ってくれた。『大勢が投げる！』ってテレビにかじりついて見てくれていたらしいんです」

復活を遂げた湯浅は、リーグ優勝を決めた７日の広島戦（甲子園）で４勝目を挙げた。活躍の裏側を思うと、自然と気合が入った。「落ち込んでいるのは表に出さないんですけど、目に見えないところで相当頑張ってきたはず。大事な友達ですけどライバル。プレーボールがかかったら負けたくない。彼と戦うためにも僕も頑張ろうって、思わせてくれる存在」。固い絆で結ばれた友人との熱き戦いのためにも負けられない―。まずはＣＳファイナルステージまで勝ち進み、戦友との投げ合いを実現する。

阿部監督は連投中の大勢について２１日の中日戦（バンテリンＤ）での３連投も示唆した。右腕は「今年は（３連投を）やれてないので、やれるチャンスが来てほしい。そうなる場合は田中（将大）さんの２００勝も近づいてる状況。自分のパフォーマンスを発揮してチームの力になりたい」と真っすぐ前を見据えた。勝利のために、強い気持ちを持ってマウンドに立つ。（水上 智恵）

◆村田真一Ｐｏｉｎｔ ６０試合投げて防御率は２点ちょっと。素晴らしい数字と思う。マルティネスが怪物なだけでね（笑）。大勢に首脳陣は頭の下がる思いなんやないかな。今季は直球が暴れることが少なくなった。スライダーもうまく使えるようになったしね。この試合に限れば調子がよかったから、真っすぐで押したんやと思う。よくコントロールされていたよ。残り試合、全部投げるくらいのつもりで、チームを支えてほしいよね。（スポーツ報知評論家）