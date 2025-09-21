◆野路菊Ｓ（２歳オープン、芝１６００メートル＝６頭立て）

野路菊Ｓ（２歳オープン、芝１６００メートル）が２０日、阪神競馬場で行われ、１番人気のアランカール（牝、栗東・斉藤崇厩舎、父エピファネイア）が強烈な末脚で抜け出して無傷２連勝。母に１６年のオークス馬シンハライトを持つ良血が、来春クラシックの有力候補へ名乗りを上げた。

道中は最後方で折り合ってじっくりと運び、４角を回ってスムーズに外へ。もう止まらなかった。北村友が振り下ろした左ムチ１発でエンジン全開。上がり３ハロン最速３３秒３で、瞬く間に２着馬を３馬身半も突き放した。鞍上は「後ろからでも、この馬の脚さえ使えれば勝負になると思っていた。強い勝ち方をしてくれた」と納得の表情で振り返った。

距離の変更はあるものの、１８年の日本ダービー馬ワグネリアンなど過去１０年の勝ち馬のうち７頭が、のちに重賞ウィナーになっている出世レース。完勝でその顔ぶれに名を連ねた。斉藤崇調教師は「口向きの難しいところを見せることなく、上手に競馬ができていた。前回よりもペースが速くなったなかで、あんなふうについていけたのは良かった」と成長を感じ取った。

福島の初陣も４馬身差の圧勝。次走は未定だが、期待はさらに高まった。「（競馬を）教えていくつもりでやっていって、来年につながる競馬ができれば」と指揮官。スケールの大きな走りで、スターへの階段を駆け上がっていく。（山本 理貴）