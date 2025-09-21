◆プレミアリーグ第５節 ブライトン２−２トットナム（９月２０日、英国・ブライトン・ファルマー・スタジアム）

９月２０日、英国ではプレミアリーグの第５節が７試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでトットナムと対戦。前節ボーンマス戦で今季初ゴールを奪った三笘はこの試合も先発。トーマス新監督となって今季好調のトットナム相手にフル出場した。

前半８分にミンテが縦パスに鋭く反応してＧＫとの１対１に持ち込むと、最後にキーパーも切り返しで交わすと無人のゴールにボールを流し込んでブライトンが先制。続く同３１分にもアヤリが左サイドから豪快なミドルを蹴り込み、ブライトンが個人技で２点をリードした。

しかし今季４戦３勝でスタートダッシュに成功して好調のトットナムは前半終了間際の４３分、リシャルリソンがゴール前の至近距離から押し込み、１点差に詰め寄った。

その後試合は一進一退の展開。両者ともに加点を狙った。三笘のチャンスは後半３４分。左サイドに走り込み、至近距離から右足を伸ばしたが、ボールには微かに触れただけでＧＫがしっかりとキャッチ。この１分後の同３５分には、右サイドの角度の厳しいところでボールをもらったが、ここではシュートではなくクロスを選択。しかしこの高速クロスに合わせて逆サイドで飛び込んだカディオグルがボールに触れず、ブライトンは勝利を決定づけるチャンスを逃した。

そしてこのチャンスのわずか３分後に残酷なオウンゴールが生まれた。後半３７分、トットナムのクドゥスが右奥から放ったクロスをブライトンＣＢファン・ヘッケが自軍ゴールに押し込み、２−２の同点となった。

試合はこのまま２−２で終了。三笘は２点リードを守り切れず、ホームの勝ち点３を逃した苦いドロー後、珍しく取材に応じることなくスタジアムを後にした。

ヒュルツェラー監督は「タフで五分五分の試合だったが、最後にああいう形で勝ち切れなかったのはアンラッキーだった」と試合を振り返ったが、「インテンシティが高く、エネルギッシュに戦った。特に攻撃的なプレーがポジティブだった」と続けて、強敵相手にしっかり２点を奪ったことを評価。来週もまた強敵との対戦となるチェルシーとのアウェー戦をしっかりとにらんでいた。