東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Oさん

年齢：20代

車両名：ニッサン スカイラインGT-R（BCNR33）

年式：1995年式

型式：BCNR33

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

所有歴：2年半（2024年時点）

総走行距離：100,000km

年間走行距離：10,000km

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

「ストラットが生きていたので」

ノーマルから変えた経緯

「サーキットで走るため」

良い点・こだわりのポイント

「オイルクーラーダクト、フェンダーカバーを制作しました！ 太田自動車で販売しています！！」

外装関係

オリジナル オイルクーラーダクト、フロントフェンダーカバー（太田自動車）

RE30、ワンオフマフラー（140φ）

内装関係

シート：BRIDE ZEAG3

ハンドル：ネオグリンタ

シフトノブ：ARC

足回り

ホイール：RAYS VOLK RACING RE30

車高調整キット：OHLINS OFV

フロントブレーキキャリパー：brembo F50 キャリパー

アッパーアーム：CUSCO

エンジン関連

インテークサクション：ARC ツインサクションキット

クーリングパネル：ARC

オイルキャッチ：ARC

ブーストアップ

次に変えたいポイント

「エンジンに手を加えてタービンも交換したいですね」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！