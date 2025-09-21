「ウエスタン、ソフトバンク４−８阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）

不調に苦しんだ期待の若虎に復調の兆しが見えてきた。阪神・前川右京外野手が４安打２打点。９月は２５打数１安打と苦しんでいたが、固め打ちで４度もＨランプをともした。

まずは二回先頭。右腕・岩崎の直球を右前へ運んだ。２点リードの三回２死一塁では右中間を破る適時二塁打。六回も１死から右前打で出塁し、３安打をマークした。

ただ守備では同点の六回２死二塁から左翼への飛球を落球。一時勝ち越しを許し、痛恨の表情を見せた。それでも平田２軍監督が「取り返そうという姿勢が見えた」と話したのは第５打席目だった。

延長十回タイブレーク。２死満塁と勝ち越しの場面。前川の打球は高くバウンドするボテボテの遊撃へのゴロ。全力疾走が実って内野安打となり、決勝点をたたき出した。

指揮官もかねて「前川の調子を上げさせなあかん」と話していただけに、復調はポストシーズンを戦うチームにとって急務だった。「やっとヒットコースに飛ぶようになってきた。最後の内野安打。あれが出てくるといい」と指揮官は執念をたたえた。