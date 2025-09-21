「明治安田Ｊ１、Ｃ大阪１−１柏」（２０日、ヨドコウ桜スタジアム）

鹿島は１−０で浦和を下し、勝ち点５８で首位に立った。前半にＦＷ鈴木優磨（２９）が先制し、ＧＫ早川友基（２６）らを中心にリードを守った。京都は清水に０−１で敗れ、同５５から伸ばせず２位に後退した。柏はＣ大阪と１−１で引き分けて同５５で並び、得失点差の３位。川崎はＦＣ東京に０−１で屈し、名古屋は湘南に３−１で快勝した。湘南は勝ち点２５のまま。東京Ｖは岡山を４−２で退けた。横浜Ｍは福岡に２−０で勝ち、勝ち点２８。横浜ＦＣは新潟を１−０で下して同２７、最下位の新潟は同２０のまま。

柏の手元に、まだ評価の定まらない勝ち点１が残った。１−１の後半に主導権を握りつつも、一進一退の攻防の末にドロー決着。リカルド・ロドリゲス監督は「あと８試合戦った上で、きょうの勝ち点１の価値が決まる」と冷静に受け止めた。

勝ちきれなかった一方で、守護神が仕事を果たした。試合終了間際の同４７分に、ＧＫ小島亨介がビッグセーブで窮地を救った。新潟時代に同僚だったＭＦ本間との１対１の駆け引き。先に動けば致命的となる我慢比べで、「残した体に当てることができた」と目いっぱいに体を張った。

首位・鹿島とは勝ち点３差の３位。小島は「きょうみたいな難しいゲームを勝ちにすることが大事だと思うし、それを続けることでもう一個上に行ける」と、引き分けを反省材料に残り試合を勝ち抜くつもりだ。