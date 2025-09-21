Ｊ１神戸は２０日、元日本代表ＧＫ権田修一（３６）の完全移籍での加入を発表した。チームに合流し、神戸市西区のクラブ施設で行われた全体練習に参加。報道陣の取材に応じ、移籍の経緯を自ら語った。

「Ｗ杯にもう一度出たい」。２０１４年ブラジル大会、２２年カタール大会に続く３度目のＷ杯出場を果たすため、神戸移籍を選んだ。６月にハンガリー１部リーグのデブレツェニを退団。２３年以降遠ざかっている代表復帰へ、他の海外クラブのオファーを待ったが、希望の移籍先が見つからなかった。

それでも、近年感じていたアジアのレベルの高さを理由に「価値を上げられる」と、アジア・チャンピオンズリーグ・エリートに参戦中の神戸が、権田の目には魅力的に映った。神戸は第２ＧＫの新井が、左膝前十字靱帯（じんたい）損傷のため長期離脱中で、両者の思惑が一致した。

Ｊ１、天皇杯は１２日までの登録期間を過ぎているため出場は不可能。それでも、神戸のアジア制覇に貢献して代表返り咲きを果たす。

◇権田修一（ごんだ・しゅういち）１９８９年３月３日、東京都世田谷区出身。ＦＣ東京の下部組織で育ち、０７年にトップチーム昇格。１０年１月のアジア杯予選で、Ａ代表デビューを果たした。１２年ロンドン五輪日本代表。Ｗ杯は１４年ブラジル、２２年カタール両大会に選出され、カタール大会は全４試合にフル出場して１次リーグ突破に貢献した。国際Ａマッチ通算３８試合出場。ポジションはＧＫ。利き足は右。１８７センチ、８４キロ。