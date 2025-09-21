「明治安田Ｊ１、浦和０−１鹿島」（２０日、埼玉スタジアム）

鹿島は１−０で浦和を下し、勝ち点５８で首位に立った。前半にＦＷ鈴木優磨（２９）が先制し、ＧＫ早川友基（２６）らを中心にリードを守った。京都は清水に０−１で敗れ、同５５から伸ばせず２位に後退した。柏はＣ大阪と１−１で引き分けて同５５で並び、得失点差の３位。川崎はＦＣ東京に０−１で屈し、名古屋は湘南に３−１で快勝した。湘南は勝ち点２５のまま。東京Ｖは岡山を４−２で退けた。横浜Ｍは福岡に２−０で勝ち、勝ち点２８。横浜ＦＣは新潟を１−０で下して同２７、最下位の新潟は同２０のまま。

７試合連続引き分け中の名門対決に決着をつけた。スタジアムを真っ赤に染め上げた両サポーターの前で浦和に２１年１１月以来、１４１３日ぶりの勝利。鈴木の先制点後、苦しい展開も勝ちきって首位浮上を果たし、鬼木監督は「最後まで攻撃が難しければ、守備で頑張ろうと気迫を感じたゲームだった」とたたえた。

今季全試合出場のエースが先陣を切った。前半１４分、猛烈なプレスで相手ＧＫの西川に圧をかけキックミスを誘発。好機を逃さず「とりあえず撃ちました」と、難しい体勢ながら左足で無人のゴールに流し込んだ。その後は主導権を握られ続けたが「意思疎通ができた」と鈴木。アウェーの大歓声でベンチからの指示が通らない中、選手自身で考え耐えしのいだ。

これで直近７戦無敗（５勝２分け）。９季ぶり優勝へギアが上がってきた。それでも鈴木は「今日の内容を５試合やったら多分４試合負けている。こういう試合は減らしていかないといけない」ときっぱり。上位陣が共倒れし、混戦から抜け出しつつあるが「周り（のチーム）の心を折るぐらい勝ち続けないと」。エースが最後まで引っ張っていく。