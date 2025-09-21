女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。引っ越しについて衝撃の事実が友人の女優から明かされた。

MCの笑福亭鶴瓶（73）が伊藤の友人、堺正章と岡田美里の次女で女優の堺小春に事前取材。伊藤の引っ越しを堺が全てやり、伊藤は何もしないことが明かされると、鶴瓶が「アカンで、ホンマに」と伊藤にダメ出した。

伊藤は「物が…私は捨てられなくて、あんまり。何か、1つ1つに思い出ってあるじゃないですか」と説明。引っ越す時は堺が来て、「服とかも『はい、これは？ いらないね？ はい』みたいなのを全部やってくれて。大体捨てたくないから、小春が『これは？』って言った時に、『あっ、それは何とかの時に誰にもらって。何か、こういう思い出がある』みたいなのを言ったら、『うん、いい思い出』って、捨てられて」と明かし、笑いが起きた。そして「父の形見」って言ったものは「捨てづれぇなあ」と戻してくれたと紹介された。

そして、「引っ越し（業者）の方の連絡先も小春しか知らないから、小春に『何日に引っ越したい』って言って、小春がその人に連絡して」と、全て堺におまかせだと明かされた。