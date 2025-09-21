女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。酔った時の特徴が共演者から明かされた。

主演した昨年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」で共演の土居志央梨＆森田望智に、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が事前取材。結果をもとに、MCの笑福亭鶴瓶（73）から「だいぶ飲むねんやろ？ 割と酒は」と聞かれると、伊藤は「うん、だいぶ割と」と答えた。藤ケ谷は「それね、言ってた、やっぱ友達も。あっ、これ酔ったなっていうサイン。多分、沙莉ちゃん気づいてるか分かんないけど、掛けてる眼鏡がこうなったら、もう酔ってるサインらしいですね」と眼鏡をずらすそぶりをし「もう、眼鏡がずれ始めたらもう、あっ、これきてるなって」と伝えると、伊藤は爆笑した。

伊藤は「何かあるらしいです。特徴あるらしいです。そういう眼鏡とか。あとは、私は結構しゃべるから。人の話を…って、黙って、うなずいて聞き始めたら、もう終わりらしいです。これは夫が見つけたサインで。『沙莉ちゃん、うなずき始めた、帰ろう、帰ろう』みたいな」と、24年末に結婚した劇作家・演出家の蓬莱竜太氏のリアクションを紹介した。

「夫も飲むの？」と聞かれると、伊藤は「夫も飲みます。基本、晩酌2人でしてますね」と明かした。