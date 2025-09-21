心優しきゲイ（及川光博）、恋の告白「俺たちの恋と革命です！」 『ぼくたちん家』本編映像初公開
俳優の及川光博が主演を務め、手越祐也が共演する、日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：30）の本編映像が21日、公開された。
【写真】犬2匹も！雨宿りする3人のポスタービジュアル
同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。及川は主人公の心優しきゲイ・波多野玄一、手越は中学教師でクールなゲイの作田索を演じる。15歳のトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）が、2人の恋物語をかき乱す。
今回公開された映像では、冒頭から心優しきゲイ・玄一が「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶ。玄一は、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・索に恋をする。
しかし、不器用で情に厚い玄一は次々と思いもよらぬ行動に出る。出会ったばかりの索へ「家を買うってどうですか？」と提案するも、「近づかないでもらっていいですか？」とあっさり突き放されてしまい、2人の関係は早くも“最悪モード”に。果たして、この恋の行方はどうなるのか。
そんな玄一の前に現れたのは、訳ありのトーヨコ中学生・ほたる。映像には、3000万円で“親を買う”ことを決意した彼女と玄一がアイスを片手に歩く姿も映し出されており、全く接点のなかった2人が予想外の形で交わり始めることを予感させる。
さらに、田中直樹、井之脇海、渋谷凪咲、大谷亮平、坂井真紀、光石研、麻生久美子ら個性豊かなキャストも続々登場。日常の温かさとクスッと笑える瞬間がちりばめられ、笑って泣いて、また笑える、奇妙なホーム＆ラブコメディの幕開けを予感させる映像となっている。
