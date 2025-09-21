お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。父からの遺伝を気にする一幕があった。

粗品は「めっちゃ病院行くの嫌やもん」と前置きした上で「寝てる時、おしっこ何回起きる？」とせいやに投げかけた。せいやは「起きへんな。おしっこで起きる？」と逆に質問した。

粗品が「おしっこで3、4回起きるのよ」と告白すると、せいやは「おじいちゃんやん！」とツッコミを入れた。

さらに粗品は「喉乾くねん、俺」と打ち明けた上で「これは起きてる時に。異常に。これらが糖尿病のなんか…症状ちゃうか？ 俺、父ちゃん糖尿病やったから、予備軍や。（遺伝的に）50％持ってる。怖い」と亡き父の持病を明かした。

続けて「怖い、糖尿とかやったら嫌。喉渇くねん、めっちゃ最近ヤバい。マジでヤバい」と語った。せいやから「水飲まんもんな。人生で水飲んだことないっていうキャラちゃうかったっけ？ お茶か？」とツッコまれ、粗品は「そんなん言ってない。お茶は一滴も飲んだことない」と語った。

粗品は昨年9月に体調不良で番組出演を休止。その際の理由として、自身のYouTubeで「初期症状」と告白。「昔からその気はあって。家系的にもとかね。死ぬとかじゃないですよ。付き合って行く系の病気とは言ったんですけど」と説明した上で「病名を言う気はさらさらないな」と断言している。