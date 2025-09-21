「本当に俺の子？」産後まもない妻に夫が放った、信じられない一言のワケ【ママリ】
「頼りにならない」とパートナーに思ったことはありませんか？妊娠・出産の大変さは経験者にしか分かりません。男性は想像力で寄り添う努力が必要でしょう。第一子を出産したばかりの小梅さんの夫、靖(やすし)はまだ病院にいません。親友がお祝いに来てくれたのに、陣痛中もゲームに夢中だった靖は…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんの作品『家族なんていらない』をどうぞご覧ください。
小梅さんは待望の第一子を出産します。さっそく2人の親友がお見舞いにやってきてくれて、赤ちゃんと対面します。大切な二人の親友がきてくれて小梅さんはうれしそう。
出産は心身ともに大きなダメージを受けます。出産したばかりの小梅さんを気遣うことはせず、まるで性欲を満たすかのような態度。誰でもこんなことを言われたら傷つきますよね。
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
わが子の誕生に無関心な夫に怒り心頭！
小梅さんは待望の第一子を出産します。さっそく2人の親友がお見舞いにやってきてくれて、赤ちゃんと対面します。大切な二人の親友がきてくれて小梅さんはうれしそう。
しかし、小梅さんには悩みがありました。それは、夫である靖のこと。陣痛がきてもゲーム優先。生まれても自分のこと優先でわが子の様子を見にもこない。そんな夫の様子を愚痴る小梅さん。親友たちは激怒するのでした…。
妻の体調を気遣わない夫
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
©kamiya.tsukami
出産は心身ともに大きなダメージを受けます。出産したばかりの小梅さんを気遣うことはせず、まるで性欲を満たすかのような態度。誰でもこんなことを言われたら傷つきますよね。
その後、靖は妻を気遣うどころか不倫をしてしまい、小梅さんは離婚を選択することに…。
妊娠・出産は、女性の心身に多大な負担がかかります。だからこそ、夫にはできる限り寄り添い、サポートをしてもらいたいものですよね。「産後の恨みは一生」という言葉があるように、夫がどのような言動をするのかによってその後の人生にも影響するということを改めて考えさせられるエピソードでした。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）