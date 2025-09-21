「夢のように幸せ」準決勝進出の30歳美女ハードラーが心境を吐露「走ることをやめなくて本当に良かった」【東京世界陸上】

自身初の世界陸上で準決勝進出を果たした中島ひとみ(C)Getty Images

国立競技場で開催されている「東京2025世界陸上」の女子100メートル障害で、準決勝進出を果たした中島ひとみが、9月21日までに自身のインスタグラムを更新。30歳で初めて出場した世界陸上を「夢のように幸せで一生忘れられない時間になりました」などと振り返った。

中島は観客席にピースサインを送る姿に加え、スタート前に両手を上げる写真と、2枚を投稿。「東京世界陸上 沢山の応援本当にありがとうございました」と感謝を記した。

9月14日の予選は6組5着ながら、12秒88の上位タイムで準決勝進出を決めた。翌15日は13秒02の2組7着に終わり、セミファイナルで敗退となった。

遅咲きのハードラーは「ここにどうしても立ちたく、走り続けて、ようやく掴めた初めての日本代表。この日本で、満員のスタジアムで沢山の人に見守られ、大歓声に包まれて走れた2本。夢のように幸せで一生忘れられない時間になりました」と胸の内を明かした。

周囲の支えにも触れた。「一人では到底辿り着けなかったこの舞台。だからこそ、この景色を皆と分かち合えたことが何より宝物です」と感慨を込めた。