藤枝ＭＹＦＣとジュビロ磐田の「蒼藤（そうとう）決戦」は、２―１でホームの藤枝に軍配が上がった。エースＦＷ矢村健（２８）が前半１４分に先制点を奪うと、１―１で折り返した後半５分のセットプレーで再び決めた。藤枝は公式戦５回目の対戦で、磐田から初白星。一方の磐田はＪ１昇格に向けて、痛い足踏みとなった。

８５０７人の観衆が集まり、地元でテレビ中継も行われた注目の一戦で、藤枝が歴史をつくった。２０１４年７月に行われた天皇杯での初対戦から５試合目で、ついに磐田を倒した。試合終了の笛に、最終ラインで奮闘したＤＦ中川創主将（２６）が「感情が爆発しました」とほえた。須藤大輔監督（４８）も「歴史のあるビッグクラブからの初勝利。自信を持っていいと思う」とうなずいた。

自分たちのスタイルを貫いた。前線から激しくプレスをかけ、高い位置でボールを奪ってのショートカウンター。それが前半１４分に決まった。中川創が中央でボールを奪うと、パスを受けた矢村が「ＧＫを見て、タイミングをずらして」先制ミドルだ。

同２５分に追いつかれたが、勢いは止まらない。後半５分のＣＫから再び矢村が勝ち越しゴールを奪った。８月下旬にＪ１新潟から復帰し、これで４戦３発。「注目されるゲームなのは分かっていたが、試合には気負うことなく入れた。セットプレーも狙い通りの形だった」とエースは振り返った。

後半のシュート数は２対８。磐田の猛反撃を全員で耐え抜いた。球際の攻防で激しく行きすぎ、受けたイエローカードは計４枚。「ずっと怖かった。一瞬の隙を見せるとやられてしまう。集中し続けました」と中川創は明かした。

この勢いを次節・２８日の水戸戦につなげる。「９連勝してプレーオフ圏内に食い込む」とＭＦ金子翔太（３０）。Ｊ１昇格を狙うのは磐田だけじゃない。県内対決を制した藤枝が、上昇気流に乗る。（里見 祐司）

