◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

走りながら、右手を握りしめた。打球が中前で弾んだのを確認すると、浦田俊輔内野手（２３）は一塁に向かいながらほえた。「ヨコさん（横川）が頑張って投げていたので、援護してやろうという思いで打ちました」。先輩の２勝目をたぐり寄せる一打は本拠地初の適時打。守備に就く際の浦田コールに、礼儀正しく頭を下げて応えた。

２―１の４回２死満塁。リチャードの押し出し死球で勝ち越した直後だった。まだ追加点が欲しい場面。カウント１―１から森の１４５キロ直球を捉えると、打球は二遊間を抜けた。「いい形で先輩方に回していただけて、勢いのまま打席に入れるので、それが本当に結果につながってる」と感謝した。

６試合連続でスタメン。プロで連日試合に出続けるのは初めての経験だ。大学時代と比べて疲労がたまるため「最低８時間は寝ています。多くて９時間」と睡眠にこだわる。硬さが違う２種類のマットレスが部屋の大部分を占めるという。「こっちが今日合わないなと思ったらもう一つの方に寝たり」という細かな調整で、体調を整えている。

１９日の同戦で自身初の２試合連続マルチ安打をマークしたばかりだが、７回先頭で右前安打を放ち３戦連続に伸ばした。本拠地で初めてお立ち台も経験。「先のことを考えずに１試合１試合大事に戦って、最後に結果がついてくればいいと思っている。今日は切り替えて、明日に臨めるようにやっていきたい」。静かな口調とは裏腹に、両目は強い輝きを放っていた。（臼井 恭香）