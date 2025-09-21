「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）

気迫の集中打、執念の継投−。巨人が意地の連勝でＣＳ進出を決めた。まずは二回、岡本が左翼へ２戦連発の１４号ソロを放ち試合を動かす。同点とされた直後の四回２死満塁ではリチャードが押し出し死球を受けてガッツポーズを見せると、続く浦田が中前適時打を放ち２点を勝ち越した。

阿部慎之助監督も「あと一本がなかなか出なかったが、リチャードも死球だけど立派な打点。浦田もよく打ってくれた」と称賛した中盤の集中打。そして、指揮官は次を見据えての継投に打って出た。

七回は連投の中川を投入したが、先頭の小園を打ち取ったところで船迫に交代。「何とか２位を死守したい。明日もあるので、３連投するために代わってくれと言った」と細かい継投を決断した。

大勢、マルティネスも２連投になったが「チームのために頑張ってくれればうれしい」と、２１日・中日戦での３連投を示唆だ。「ファンも（ＣＳを）東京ドームでやることを望んでいる。期待に応えられるように最後までやりたい」と阿部監督。１差の２位・ＤｅＮＡを捉えるため、残り７試合を総力戦で勝ちにいく。