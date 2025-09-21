アツギ×PEANUTSの新作インナー♡秋冬を彩る大人かわいいラインナップ

秋冬の冷えやサニタリー期のブルーな日も、心がほっと温まる♡アツギからPEANUTSの新作婦人インナーが登場しました。スヌーピーやチャーリー・ブラウンなど人気キャラクターが描かれた、かわいさと実用性を兼ね備えたラインナップ。薄手ではらまきから、もこもこ素材のボトムやサニタリーショーツまで幅広く展開され、毎日のインナー時間を優しく彩ってくれます♪

秋冬にうれしいはらまき＆ボトム

冷え対策に欠かせないはらまきシリーズは、3種類を展開。綿混素材の「PEANUTSはらまき」（1,650円・M～L）は薄手で冷房下でも活躍。

もこもこ素材の「PEANUTSもこもこはらまき」（1,650円・M～L）はふんわり温かくおうち時間に最適です。

さらに脇に縫い目が響かない「PEANUTS丸編みはらまき」（1,650円・M～L）も登場。

加えて「PEANUTSもこもこボトム」（1,650円・M～L）はオーバーパンツとしても便利。カラーはスヌーピーやウッドストックなどキャラごとにデザインが変わる遊び心あふれる仕上がりです♡

毎日を支えるサニタリーショーツ

「PEANUTSサニタリーショーツ」（1,430円・M/L）は綿混素材で快適なはき心地。羽根つきナプキン対応の浮きマチ仕様で安心感があります。

さらに「PEANUTSサニタリーショーツナイト用」（1,430円・M/L）は長めの防水シートで夜も安心。

いずれも普段ばきも可能な設計で、デザインはシンプルなブラックカラー。大人かわいさと実用性を兼ね備え、気持ちまで前向きになれるインナーです♪

PEANUTSと一緒に温もりある秋冬を

アツギのPEANUTSコレクションは、女性の日常に寄り添いながら、冷えやサニタリー期を優しくサポートするラインナップ。

キャラクターごとに異なるデザインが、毎日のインナー選びをちょっと楽しくしてくれます。

季節の変わり目や寒い日のお守りとして、そして気分を高めるアイテムとして。スヌーピーや仲間たちと一緒に、心も体もあたたまる秋冬を迎えてみませんか♡