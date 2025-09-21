「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）

阪神は敗れて連勝が４でストップ。先発・高橋が四回に先制を許すなど４回２／３を５安打２失点で今季初黒星。４番手・伊原が八回にオースティンに２ランを浴びて突き放された。打線は七回に大山の１１号ソロで１点を返したのみだった。以下、藤川球児監督との主な一問一答。

◇ ◇

−初対戦の竹田の出来は素晴らしかった。

「そうでしょうね」

−今後に向けて今日の対戦はプラスになる。

「今後を見てですね」

−高橋は球数（９２球）で降板を決めた。

「中６日ですから。プラン通りですね」

−次に向けて。

「来年以降もありますから、プラン通りやってくれていますから」

−工藤も与えられた役割を果たした。

「まだまだ甲子園に、ファンに育ててもらわないといけない投手たちですからね」

−序盤からのスクイズ、エンドランはポストシーズンを見据えているのか。

「まあ、そうですね。それももちろんですけど、伊原も椎葉も工藤もそうですけど、とにかく球場というか、まだまだファンの方に育ててもらう選手ですから、いい勉強といいますかね。もう、そういうところに差し掛かってきますから。明日から東京かな。最後に２試合、東京でいい試合をして、横浜でもいい報告をして、そういったゲームになりますね」