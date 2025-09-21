「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）

さらなる成長を願うからこそ、言葉に熱がこもった。阪神・藤川球児監督は工藤、椎葉とともに「まだまだ甲子園、ファンの方に育ててもらわないといけない投手」として、伊原の名前を挙げて注文をつけた。

「かわそうとしても、もうかわせる時期じゃない。かわす技より強さ。新人だから通りかかっていることだし、うまさの時期は過ぎているので、これからは強さを身につけることが必要になる」

大山のソロで１点差に詰め寄った直後の八回。２イニング目の伊原は先頭・桑原にカーブを中前打され、１死後、オースティンにフルカウントからのスライダーを左翼席へ運ばれた。左腕ががっくり両膝に手を突いてうなだれる中、４万２６１５人のスタンドはため息と落胆の声に包まれた。

伊原は開幕直後に先発ローテ入りし、６月までに５勝をマーク。新人王最有力とみられたが、その後６連敗。再び中継ぎに配置転換されている。ＣＳに向けてアピールしたいところだったが、悔しい結果に終わった。

「来年に向けて、今勉強していると。それに尽きる」。藤川監督の言葉は期待の裏返しだ。次代を背負う投手として大きく育てていく。